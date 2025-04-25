НБУ озвучил сроки повышения тарифов на коммуналку — когда это произойдет

Квитанция за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Основные коммунальные услуги в Украине защищены мораторием на повышение тарифов. Однако населению стоит готовиться к тому, что цены на газ, отопление и горячее водоснабжение постепенно будут повышать.

Впрочем, как говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (НБУ), в 2025 году тарифы еще останутся на прежнем уровне.

Реклама

Читайте также:

Тарифы на коммунальные услуги — когда ожидания на повышение цен

Как отмечают в Нацбанке, сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, скорее всего, заставят власти пересмотреть цены на коммуналку в последующие годы.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", — говорится в документе.

При этом неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов мешает прогнозировать инфляцию. Дальнейшая отсрочка решений о пересмотре тарифов снизит ее уровень, но создаст дисбалансы. А ценовое давление будет только откладываться на будущее.

"Зато достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения", — подчеркнули в НБУ.

Что еще стоит знать

В августе 2022 года народные избранники одобрили законопроект №7427 о моратории на подорожание коммунальных услуг. Впоследствии документ подписал президент Украины, законодательно запретив на время войны повышать тарифы на:

газоснабжение;

отопление;

горячее водоснабжение.

Ранее в Нафтогазе озвучили цену на газ для клиентов до 2026 года. В компании объяснили, сколько будут платить потребители за 1 куб.м газа.

Также мы рассказывали, что коммунальные услуги для населения за последний год подорожали на 20%. Больше всего для украинцев увеличились счета за свет.