Тарифи на газ в Україні — скільки платитимемо за 1 кубометр палива

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Нафтогазі вирішили не змінювати річний тариф "Фіксований" для побутових споживачів. Це означає, що клієнти компанії й надалі платитимуть за один кубічний метр газу 7,96 грн (з ПДВ).

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

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Тарифи на газ — що відомо

Як зазначається, зберегти чинний тариф вирішили з урахуванням мораторію на підвищення цін на природний газ. Отже, тариф для населення залишатиметься незмінним до 30 квітня 2026 року.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", — сказав в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

В компанії також зауважили, що постачають газ 12,5 млн українським домогосподарствам.

Тарифи на комуналку — які послуги можуть подорожчати для українців

Після завершення опалювального сезону, як вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук, в Україні можуть переглянути тарифи на холодну та гарячу воду для населення. Зміни у тарифах відбудуться, ймовірно, наприкінці літа або восени.

"Підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники зазнають збитків, їх потрібно покривати, і вони їх закладають нам у тариф. Якби компанії могли провести модернізацію, відремонтувати труби, то тарифи не були б такими високими", — пояснив Корольчук.

Нагадаємо, що за останній рік українці почали платити за комуналку на 20% більше. Найбільше для населення здорожчала електроенергія.

Також ми розповідали, чому українцям не варто позбуватися паперових квитанцій про оплату комунальних послуг. Їх краще деякий час зберігати вдома.