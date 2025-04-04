В Чехии изменят условия пребывания украинцев — что подготовили власти на 2025 год

Загранпаспорт и флаг Европейского Союза. Фото: УНИАН

В Чехии планируют ввести более жесткую политику в отношении граждан, прибывающих в страну для поисков убежища. Изменения также коснутся иностранцев, которые уже проживают в стране, в том числе и украинцев.

Об этом пишет местное издание CTK.

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Что изменится

Отмечается, что в рамках реформы миграционной политики чешские власти не только усилят надзор за иностранными гражданами, но и ускорят процессы депортации. Власти, в частности, планируют ввести следующие изменения:

иностранцам, которых принудительно выселят из страны, запретят повторно подавать заявление на получение убежища;

если иностранца депортировала другая страна из ЕС, Чехия не будет пересматривать это решение;

решение об отказе в убежище и депортации будут принимать одновременно;

суд должен рассматривать вопрос депортации, если мигранта осудят за совершение преступления;

мигрантов заставят проходить эпидемиологический скрининг;

полиция и власть получат доступ к мобильным устройствам мигрантов для идентификации;

власть сможет контролировать место жительства искателей убежища, ограничивать их социальные гарантии и доступ к работе;

дела о международной защите будут рассматривать быстрее — срок составит от пяти недель до года.

Что еще стоит знать

Европейские страны постепенно пересматривают условия пребывания украинских беженцев. Так, недавно стало известно, что немецкое правительство планирует сократить базовые социальные выплаты по программе Bürgergeld. Таким образом в стране хотят повысить ответственность получателей выплат и эффективно распределять бюджетные средства.

Ранее мы рассказывали, сколько беженцев проживают в странах Европейского Союза. Так, по словам директора Института демографии Эллы Либановой, за рубежом сейчас находятся более 4 млн граждан Украины. Узнавайте также, как украинцам в Польше получить более 400 тыс. грн выплаты.