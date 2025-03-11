Австрія скоротить підтримку українців — що буде з фінансовими виплатами для біженців

Біженці з України біля автобуса. Фото: Reuters

В Австрії планують встановити суворі обмеження щодо надання соціальних виплат біженцям. Усе через суттєву кількість українців, які приїжджають до країни із Закарпаття.

Як пишуть журналісти видання Kosmo, таким чином влада хоче запобігти шахрайству та зменшити навантаження на економіку.

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Як зазначається, збільшення кількості біженців посилює тиск на соціальну систему, зокрема на дитячі садки, школи та комунальні послуги. До того місцеві чиновники підозрюють, що біженці зловживають соціальними виплатами. Особливо ситуація загострилася в Зальцбурзі, де 90% заяв на отримання притулку зараз подають вихідці із українського Закарпаття.

Як пояснив координатор з надання притулку в Зальцбурзі Антон Хольцер, деякі сім'ї, переїжджають до Австрії з Франції або Іспанії, оскільки тут біженцям пропонують вигідніші умови для проживання. Тож уряд, як зауважила міністр у справах сім’ї Клаудія Плаколм, хоче встановити нову політику щодо біженців. Наприклад:

створити спеціальну оперативну групу, яка боротиметься зі зловживаннями;

скоротити терміни виплат на дітей та соціальну допомогу з одного року до шести місяців;

після 31 жовтня 2025 року переглянути критерії, за якими біженці отримують допомогу.

Як очікується, вже восени спеціальний підрозділ створить суворіші критерії, щоб зменшити привабливість для шукачів притулку, які зацікавлені саме у виплатах. Ці заходи спрямовані на те, щоб уникнути перетворення Австрії на "соціальний гамак" для шукачів притулку.

Наразі українці, які через повномасштабну війну з РФ переїхали жити до Австрії, користуються:

житловими субсидіями;

базовими виплатами на проживання;

щомісячною допомогою на дітей у розмірі 180-250 євро на місяць (8 028-11 150 грн);

додатковими виплати по догляду за дитиною.

Нагадаємо, що з 1 березня українці в Польщі можуть реєструватися на нові програми фінансової допомоги. Також нашим громадянам пропонують подаватися на оформлення карти побиту CUKR, щоби прожити в країні ще три роки.

Також ми пояснювали, чи загрожує громадянам України депортація зі Сполучених Штатів Америки. Думку щодо перебування біженців в країні вже озвучив президент Дональд Трамп.