Хлеб в Украине подорожает — сколько будут платить граждане в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Производители хлеба в Украине планируют в 2025 году повышать цены на свои изделия. Подорожание связано с общей экономической тенденцией, которая продолжается с момента полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Марчук пояснил, что в прошлом году хлебобулочные изделия для украинцев подорожали на 20%, а в 2025 году населению следует готовиться к похожей ситуации.

"Те же тенденции сохраняются и в 2025 году, поэтому за этот год цена вырастет еще примерно на 20% — ежемесячно будут добавляться 1,5-2% к цене, которую мы имеем", — сказал он.

По словам Марчука, цены на хлеб меняются не только из-за проблем в экономике. Меняется и само производство, поскольку дорожают комплектующие для заводов. К тому же на самих предприятиях не хватает работников, поэтому заводы автоматизируют производственные процессы.

"Также спрос на продовольственную пшеницу растет в мире, а ее запасы сокращаются. Это провоцирует конкуренцию за зерно на международных и внутренних рынках, что толкает цены вверх", — подчеркнул Денис Марчук.

Напомним, сейчас украинцы тратят больше, покупая овощи, поскольку в продаже преобладает импортный продукт. Цены должны снизиться, когда для населения станут доступны украинские овощи.

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