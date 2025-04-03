Ціни на овочі — чи довго ще чекати на дешевшу продукцію в Україні

Помідори в лотках на ринку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Овочі в Україні подешевшають після того, як знизяться ціни на імпорт. Тоді продукція стане дешевшою на 10-15%, оскільки на ринку з'являтимуться ще й українські овочі.

Про це сказав в етері Новини.LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За словами Марчука, українська продукція на прилавках має з'явитися орієнтовно у другій половині квітня.

"Почнуть надходити і українські огірки, і українські томати. А щодо фінансової складової, зараз важко відповісти. Напевно, що вона буде трішки менша від тих цін, які сьогодні стоять. Тому що, коли кілограм огірків коштує 260-270 грн — це, звісно, недопустима для багатьох українських родин ціна", — сказав він.

Марчук зазначив, що за рахунок української пропозиції вдасться частково знизити 10-15% ціни на імпорт.

"А вже під відкритим ґрунтом, кінець травня, у червні, можемо тоді більше орієнтуватися, що ми виростили, адже важливо бачити, чи буде достатньо погодних умов для того, щоб те, що ми запланували, виростити та презентувати на ринку. Традиційно у нас, звичайно, спад ціни на овочеву групу відбувається на кінець липня — початок серпня. А коли масовий йде збір, наприклад, борщового набору, в другій половині серпня — на початку вересня, тоді ціна взагалі опускається", — сказав він.

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Наприкінці квітня в Україні збільшиться пропозиція по ряду овочів, адже з'явиться товар з теплиць. У травні та червні конкуренція на ринку ще більше посилиться, оскільки українці зможуть купувати овочі, вирощені під відкритим ґрунтом. Яйця протягом зими планомірно дорожчали, оскільки зросли витрати підприємств на електроенергію та отеплення, комбікорм тощо. Як свідчать дані Мінфіну, станом на 2 квітня середня вартість десятка яєць першої категорії перебуває на рівні 72-75 грн. Тобто у травні ціна може впасти до 50-60 грн.

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