НБУ оставил без изменений учетную ставку — причины

Здание Национального банка Украины. Фото: УНИАН

В правлении Национального банка Украины (НБУ) решили сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это поможет не только поддерживать устойчивость на валютном рынке, но и будет способствовать сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Регулятор ухудшил свой прогноз по динамике экономического восстановления, однако отмечается, что в 2025 году украинская экономика вырастет на 3,1%. Этому будут способствовать три фактора:

увеличение урожаев;

уменьшение дефицита тока в энергосистеме;

значительные оборонные заказы, которые будут поддерживать развитие промышленности.

"Учитывая значительный уровень неопределенности, который в последние месяцы только усилился, НБУ будет гибко реагировать на изменения в балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении Нацбанка.

Предполагается, что учетная ставка в 15,5% будет держаться на таком уровне в течение следующих месяцев. Нацбанк возобновит смягчение процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне.

"В случае усиления этого риска НБУ будет удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, чем предполагается обновленным макропрогнозом, и будет готов принять дополнительные меры", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, что украинцы с началом 2025 года реже пользуются наличными средствами. В Нацбанке уже озвучили главные причины.

Также мы рассказывали, как часто в Украине подделывают деньги. Как свидетельствуют данные НБУ, на 1 млн настоящих гривневых купюр приходится ориентировочно 5,1 фальшивых.