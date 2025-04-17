НБУ оставил без изменений учетную ставку — причины

Для поддержки валютного рынка — изменил ли НБУ учетную ставку
В правлении Национального банка Украины (НБУ) решили сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это поможет не только поддерживать устойчивость на валютном рынке, но и будет способствовать сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Как восстанавливается украинская экономика в 2025 году
Регулятор ухудшил свой прогноз по динамике экономического восстановления, однако отмечается, что в 2025 году украинская экономика вырастет на 3,1%. Этому будут способствовать три фактора:
- увеличение урожаев;
- уменьшение дефицита тока в энергосистеме;
- значительные оборонные заказы, которые будут поддерживать развитие промышленности.
"Учитывая значительный уровень неопределенности, который в последние месяцы только усилился, НБУ будет гибко реагировать на изменения в балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении Нацбанка.
Предполагается, что учетная ставка в 15,5% будет держаться на таком уровне в течение следующих месяцев. Нацбанк возобновит смягчение процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне.
"В случае усиления этого риска НБУ будет удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, чем предполагается обновленным макропрогнозом, и будет готов принять дополнительные меры", — подчеркнули в НБУ.
Напомним, что украинцы с началом 2025 года реже пользуются наличными средствами. В Нацбанке уже озвучили главные причины.
Также мы рассказывали, как часто в Украине подделывают деньги. Как свидетельствуют данные НБУ, на 1 млн настоящих гривневых купюр приходится ориентировочно 5,1 фальшивых.
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