Новые услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах — какой сервис заработал для клиентов Нафтогаза

Женщина в ЦПАУ. Фото: УНИАН

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с мая 2025 года могут получать услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах. Украинцы смогут там получать, например, справку о том, что не имеют задолженности, которая может повлиять на решение о назначении жилищной субсидии.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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Что известно

Как отмечается, сервис сейчас работает в пяти областях:

Ивано-Франковская;

Одесская;

Закарпатская;

Ровенская;

Харьковская.

В ЦПАУ и Дія.Центрах украинцы могут:

стать клиентом ГК "Нафтогаз Украины" или отказаться от услуг поставщика газа и перейти к другому;

актуализировать данные лицевого счета;

заказать и забрать справку об отсутствии задолженности или акт сверки;

сформировать счет за потребленный газ.

Что еще стоит знать

Недавно в Нафтогазе призвали клиентов актуализировать свои данные. Этот процесс имеет важное значение.

"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — подчеркнули в компании.

Напомним, что тариф на электроэнергию для украинцев не изменится до октября 2025 года. Это означает, что стоимость 1 кВт-ч до осени будет на уровне 4,32 грн. Узнавайте также, кто из украинцев может не платить за доставку газа.