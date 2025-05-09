Новые услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах — какой сервис заработал для клиентов Нафтогаза

Для клиентов Нафтогаза запустили новый сервис — чем он полезен
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с мая 2025 года могут получать услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах. Украинцы смогут там получать, например, справку о том, что не имеют задолженности, которая может повлиять на решение о назначении жилищной субсидии.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Что известно
Как отмечается, сервис сейчас работает в пяти областях:
- Ивано-Франковская;
- Одесская;
- Закарпатская;
- Ровенская;
- Харьковская.
В ЦПАУ и Дія.Центрах украинцы могут:
- стать клиентом ГК "Нафтогаз Украины" или отказаться от услуг поставщика газа и перейти к другому;
- актуализировать данные лицевого счета;
- заказать и забрать справку об отсутствии задолженности или акт сверки;
- сформировать счет за потребленный газ.
Что еще стоит знать
Недавно в Нафтогазе призвали клиентов актуализировать свои данные. Этот процесс имеет важное значение.
"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — подчеркнули в компании.
Напомним, что тариф на электроэнергию для украинцев не изменится до октября 2025 года. Это означает, что стоимость 1 кВт-ч до осени будет на уровне 4,32 грн. Узнавайте также, кто из украинцев может не платить за доставку газа.
Читайте Новини.LIVE!