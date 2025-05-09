Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Для клиентов Нафтогаза запустили новый сервис — чем он полезен arrow

Для клиентов Нафтогаза запустили новый сервис — чем он полезен

9 мая 2025 18:02
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новые услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах — какой сервис заработал для клиентов Нафтогаза
Женщина в ЦПАУ. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с мая 2025 года могут получать услуги в ЦПАУ и Дія.Центрах. Украинцы смогут там получать, например, справку о том, что не имеют задолженности, которая может повлиять на решение о назначении жилищной субсидии.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Реклама
Читайте также:

Что известно

Как отмечается, сервис сейчас работает в пяти областях:

  • Ивано-Франковская;
  • Одесская;
  • Закарпатская;
  • Ровенская;
  • Харьковская.

В ЦПАУ и Дія.Центрах украинцы могут:

  • стать клиентом ГК "Нафтогаз Украины" или отказаться от услуг поставщика газа и перейти к другому;
  • актуализировать данные лицевого счета;
  • заказать и забрать справку об отсутствии задолженности или акт сверки;
  • сформировать счет за потребленный газ.

Что еще стоит знать

Недавно в Нафтогазе призвали клиентов актуализировать свои данные. Этот процесс имеет важное значение.

"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — подчеркнули в компании.

Напомним, что тариф на электроэнергию для украинцев не изменится до октября 2025 года. Это означает, что стоимость 1 кВт-ч до осени будет на уровне 4,32 грн. Узнавайте также, кто из украинцев может не платить за доставку газа.

субсидии Нафтогаз долги газ ЦПАУ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама