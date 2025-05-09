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Для клієнтів Нафтогазу запустили новий сервіс — чим він корисний

9 травня 2025 18:02
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові послуги у ЦНАПах і Дія.Центрах — який сервіс запрацював для клієнтів Нафтогазу
Жінка в ЦНАПі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" з травня 2025 року можуть отримувати послуги в ЦНАПах та Дія.Центрах. Українці зможуть там отримувати, наприклад, довідку про те, що не мають заборгованості, яка може вплинути на рішення щодо призначення житлової субсидії. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації

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Що відомо

Як зазначається, сервіс наразі працює у п'яти областях:

  • Івано-Франківська;
  • Одеська;
  • Закарпатська;
  • Рівненська;
  • Харківська.

У ЦНАПах та Дія.Центрах українці можуть:

  • стати клієнтом ГК "Нафтогаз України" або відмовитися від послуг постачальника газу та перейти до іншого;
  • актуалізувати дані особового рахунку;
  • замовити та забрати довідку про відсутність заборгованості чи акт звірки;
  • сформувати рахунок за спожитий газ.

Що ще варто знати 

Нещодавно у Нафтогазі закликали клієнтів актуалізувати свої дані. Цей процес має важливе значення. 

"Коли персональна інформація у вашому профілі актуальна, тоді все працює надійно та правильно", — підкреслили у компанії. 

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для українців не зміниться до жовтня 2025 року. Це означає, що вартість 1 кВт-год до осені буде на рівні 4,32 грн. Дізнавайтесь також, хто з українців може не платити за доставлення газу.  

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