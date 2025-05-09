Нові послуги у ЦНАПах і Дія.Центрах — який сервіс запрацював для клієнтів Нафтогазу

Для клієнтів Нафтогазу запустили новий сервіс — чим він корисний
Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" з травня 2025 року можуть отримувати послуги в ЦНАПах та Дія.Центрах. Українці зможуть там отримувати, наприклад, довідку про те, що не мають заборгованості, яка може вплинути на рішення щодо призначення житлової субсидії.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Що відомо
Як зазначається, сервіс наразі працює у п'яти областях:
- Івано-Франківська;
- Одеська;
- Закарпатська;
- Рівненська;
- Харківська.
У ЦНАПах та Дія.Центрах українці можуть:
- стати клієнтом ГК "Нафтогаз України" або відмовитися від послуг постачальника газу та перейти до іншого;
- актуалізувати дані особового рахунку;
- замовити та забрати довідку про відсутність заборгованості чи акт звірки;
- сформувати рахунок за спожитий газ.
Що ще варто знати
Нещодавно у Нафтогазі закликали клієнтів актуалізувати свої дані. Цей процес має важливе значення.
"Коли персональна інформація у вашому профілі актуальна, тоді все працює надійно та правильно", — підкреслили у компанії.
Нагадаємо, що тариф на електроенергію для українців не зміниться до жовтня 2025 року. Це означає, що вартість 1 кВт-год до осені буде на рівні 4,32 грн. Дізнавайтесь також, хто з українців може не платити за доставлення газу.
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