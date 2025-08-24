Пенсии станут больше — в каких случаях важно подать справку о зарплате

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане при оформлении пенсий должны придерживаться четких требований в вопросе предоставления исчерпывающего пакета документов. В частности, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, в каких случаях желательно дополнительно подавать справку о заработной плате.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ.

Когда желательно подавать справку о зарплате

Согласно закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для исчисления пенсий граждан учитывают их заработок, зафиксированный в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда с 1 июля 2000 года. Именно с этой даты начал свою работу Реестр, где содержатся данные о зарплате.

Это означает, что при оформлении пенсии, начиная с этой даты, информация о зарплате автоматически поступает в ПФУ из Реестра. В связи с этим не нужно дополнительно подавать справки о доходах, полученных до 2000 года.

Однако, как отмечают в ПФУ, по желанию заявителей могут использовать справку о заработной плате за любые 60 месяцев до вышеуказанной даты. Особенно такая возможность актуальна в случае, если гражданин в то время получал более высокую зарплату. Это может существенно повлиять на размер будущей пенсии, ведь от сумм доходов зависит уровень выплат на заслуженном отдыхе.

В фонде отмечают, что, если зарплата за период до июля 2000 года была небольшой по сравнению с доходами после этой даты, ее учтут, однако она не будет иметь значительного влияния на исчисление пенсии.

Также в отдельных случаях предоставление соответствующей справки может быть обязательным.

Так, согласно нормам законодательства, ПФУ может требовать справку о зарплате исключительно в случае, если после 1 июля 2000 года гражданин приобрел менее пяти лет страхового стажа.

Как и где можно получить зарплатную справку

По информации ПФУ, справки о заработной плате должны выдавать предприятия, учреждения или организации, где работали граждане. Соответствующий документ могут предоставить по запросу на основе представленных:

лицевых счетов;

платежной информации;

других документов о начисленной зарплате.

Соответствующую справку также может предоставить правопреемник предприятия или архивное учреждение.

Еще мы рассказывали, кто из пенсионеров получит дополнительно 1 тыс. грн. Соответствующая доплата предусмотрена для граждан почтенного возраста, достигших не менее 80 лет.