Выплаты для детей с инвалидностью — кто и где имеет право на помощь в 2025 году

Детям с инвалидностью выплатят единовременную помощь — детали
В 2025 году в некоторых регионах местные власти выплачивают единовременную материальную помощь детям с инвалидностью. В частности, оформить соответствующую выплату могут некоторые семьи в Сумах.
Об этом информирует пресс-служба Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.
Кто именно из детей с инвалидностью имеет право на помощь
Как отмечается, в Сумах многодетные семьи смогут оформить выплаты на детей с инвалидностью. Соответствующая денежная помощь предусмотрена для лиц:
- в возрасте до 18 лет, которые имеют задекларированное (зарегистрированное) место жительства в Сумской городской тергромаде;
- официально являются внутренне перемещенными лицами и по состоянию на 1 января 2025 года состоят на учете в Единой информбазе данных о внутренне перемещенных лицах.
"С целью социальной поддержки многодетных семей, где воспитывается двое и более детей с инвалидностью, Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета осуществляет выплату единовременной денежной помощи в рамках программы Сумской городской территориальной громады на 2025-2027 годы "Милосердие", — говорится в сообщении.
Как обратиться за денежной помощью
Тем, кто подпадает под вышеуказанные критерии, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.
Там нужно написанное заявление и предоставить некоторые документы. Выплаты будут назначены, если заявитель предоставит (копии):
- паспорт законного представителя детей;
- справку о присвоении идентификационного кода законного представителя детей с инвалидностью;
- свидетельство о рождении детей с инвалидностью;
- выписку из реестра тергромады, где подтверждаются данные о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) детей в пределах данной тергромады;
- справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев);
- удостоверение ребенка из многодетной семьи;
- удостоверение лица, получающего соцпомощь в соответствии с законом "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" или медзаключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью;
- справка о лицевом счете, открытом в банке, на который будет выплачена помощь.
Адрес: г. Сумы, ул. Харьковская, 35 (Департамент социальной защиты, рабочее место №3).
Детали можно узнать по номерам телефонов: 787-112, 0504078127.
Ранее мы рассказывали, что в Украине право на финподдержку имеют дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, до установления инвалидности. В 2025 году помощь назначают в размере двух прожиточных минимумов.
Также сообщалось, что некоторые граждане, имеющие инвалидность, могут получить единовременную выплату от 200 тыс. грн. Обратиться за оформлением помощи могут лишь несколько категорий людей.
Читайте Новини.LIVE!