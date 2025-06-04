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Детям с инвалидностью выплатят единовременную помощь — детали

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Дата публикации 4 июня 2025 13:00
Выплаты для детей с инвалидностью — кто и где имеет право на помощь в 2025 году
Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в некоторых регионах местные власти выплачивают единовременную материальную помощь детям с инвалидностью. В частности, оформить соответствующую выплату могут некоторые семьи в Сумах.

Об этом информирует пресс-служба Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Кто именно из детей с инвалидностью имеет право на помощь

Как отмечается, в Сумах многодетные семьи смогут оформить выплаты на детей с инвалидностью. Соответствующая денежная помощь предусмотрена для лиц:

  • в возрасте до 18 лет, которые имеют задекларированное (зарегистрированное) место жительства в Сумской городской тергромаде;
  • официально являются внутренне перемещенными лицами и по состоянию на 1 января 2025 года состоят на учете в Единой информбазе данных о внутренне перемещенных лицах.

"С целью социальной поддержки многодетных семей, где воспитывается двое и более детей с инвалидностью, Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета осуществляет выплату единовременной денежной помощи в рамках программы Сумской городской территориальной громады на 2025-2027 годы "Милосердие", — говорится в сообщении.

Как обратиться за денежной помощью

Тем, кто подпадает под вышеуказанные критерии, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Там нужно написанное заявление и предоставить некоторые документы. Выплаты будут назначены, если заявитель предоставит (копии):

  • паспорт законного представителя детей;
  • справку о присвоении идентификационного кода законного представителя детей с инвалидностью;
  • свидетельство о рождении детей с инвалидностью;
  • выписку из реестра тергромады, где подтверждаются данные о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) детей в пределах данной тергромады;
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев);
  • удостоверение ребенка из многодетной семьи;
  • удостоверение лица, получающего соцпомощь в соответствии с законом "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" или медзаключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью;
  • справка о лицевом счете, открытом в банке, на который будет выплачена помощь.

Адрес: г. Сумы, ул. Харьковская, 35 (Департамент социальной защиты, рабочее место №3).

Детали можно узнать по номерам телефонов: 787-112, 0504078127.

Ранее мы рассказывали, что в Украине право на финподдержку имеют дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, до установления инвалидности. В 2025 году помощь назначают в размере двух прожиточных минимумов.

Также сообщалось, что некоторые граждане, имеющие инвалидность, могут получить единовременную выплату от 200 тыс. грн. Обратиться за оформлением помощи могут лишь несколько категорий людей.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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