Выплаты для детей с инвалидностью — кто и где имеет право на помощь в 2025 году

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в некоторых регионах местные власти выплачивают единовременную материальную помощь детям с инвалидностью. В частности, оформить соответствующую выплату могут некоторые семьи в Сумах.

Об этом информирует пресс-служба Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Как отмечается, в Сумах многодетные семьи смогут оформить выплаты на детей с инвалидностью. Соответствующая денежная помощь предусмотрена для лиц:

в возрасте до 18 лет, которые имеют задекларированное (зарегистрированное) место жительства в Сумской городской тергромаде;

официально являются внутренне перемещенными лицами и по состоянию на 1 января 2025 года состоят на учете в Единой информбазе данных о внутренне перемещенных лицах.

"С целью социальной поддержки многодетных семей, где воспитывается двое и более детей с инвалидностью, Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета осуществляет выплату единовременной денежной помощи в рамках программы Сумской городской территориальной громады на 2025-2027 годы "Милосердие", — говорится в сообщении.

Как обратиться за денежной помощью

Тем, кто подпадает под вышеуказанные критерии, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Там нужно написанное заявление и предоставить некоторые документы. Выплаты будут назначены, если заявитель предоставит (копии):

паспорт законного представителя детей;

справку о присвоении идентификационного кода законного представителя детей с инвалидностью;

свидетельство о рождении детей с инвалидностью;

выписку из реестра тергромады, где подтверждаются данные о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) детей в пределах данной тергромады;

справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев);

удостоверение ребенка из многодетной семьи;

удостоверение лица, получающего соцпомощь в соответствии с законом "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" или медзаключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью;

справка о лицевом счете, открытом в банке, на который будет выплачена помощь.

Адрес: г. Сумы, ул. Харьковская, 35 (Департамент социальной защиты, рабочее место №3).

Детали можно узнать по номерам телефонов: 787-112, 0504078127.

Ранее мы рассказывали, что в Украине право на финподдержку имеют дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, до установления инвалидности. В 2025 году помощь назначают в размере двух прожиточных минимумов.

Также сообщалось, что некоторые граждане, имеющие инвалидность, могут получить единовременную выплату от 200 тыс. грн. Обратиться за оформлением помощи могут лишь несколько категорий людей.