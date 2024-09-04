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Україна завершила реструктуризацію боргу — що відомо

4 вересня 2024 18:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Україна суттєво скоротила держборг — деталі реструктуризації
Американська валюта. Фото: Depositphotos
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації боргу, що включала тринадцять серій державних єврооблігацій і облігацій, гарантованих державою, випущених Укравтодором. Завдяки цій операції державний борг скоротився на близько 9 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Деталі реструктуризації

Зазначено, що ця транзакція була проведена для відновлення боргової стійкості, підтримки макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету на фоні триваючої російської військової агресії проти України.

Процес реструктуризації відбувся шляхом обміну тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії єврооблігацій, гарантованих державою Укравтодором, на загальну суму близько 20,5 млрд доларів (приблизно 24 млрд доларів з урахуванням капіталізованих відсотків). В результаті цього обміну були випущені вісім нових серій єврооблігацій з номінальною вартістю 15,2 млрд доларів США. 

В результаті цієї угоди борг України, як державний, так і гарантований державою, зменшився на близько 9 млрд доларів. Це призвело до зниження номінальної вартості боргу на 37% від початку угоди і зменшення його чистої приведеної вартості на приблизно 60% (з урахуванням ставки дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу серед нещодавніх реструктуризацій суверенного боргу.

"Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії 11,4 млрд доларів США протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів США", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що ця угода відповідає цілям програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо забезпечення боргової стійкості і була схвалена Групою кредиторів України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на 31 липня 2024 року загальний державний та гарантований державою борг України склав 6 трлн 374 млрд гривень або 155,36 млрд доларів. Протягом липня 2024 року борг України зріс на 206,16 млрд гривень у гривневому еквіваленті та на 3,20 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Ми також писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 28 серпня більшість кредиторів України підтримала реструктуризацію зовнішнього боргу. Він наголосив, що це дозволить зекономити понад 11 мільярдів доларів на обслуговуванні боргу.

Мінфін держборг гроші борги економіка

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