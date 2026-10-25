Чоловік у військовій формі обіймає жінку та дитину. Фото: Reuters

В Івано-Франківській міській територіальній громаді передбачена одноразова грошова допомога до дня народження дітей віком до 18 років. Залежно від обставин родини її розмір становить 1 000 або 2 000 гривень. На виплату можуть претендувати, зокрема, сім’ї військовослужбовців, багатодітні родини та сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.

Про це повідомив Центр надання адміністративних послуг міста Івано-Франківськ, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати допомогу до дня народження дитини

В Івано-Франківську матеріальну допомогу до дня народження дитини можуть отримати окремі категорії сімей. Розмір виплати залежить від обставин, які дають право на підтримку.

1 000 гривень передбачено для дітей віком до 18 років, батьки яких проходять військову службу або брали участь у заходах із захисту України. До цієї категорії також належать діти, батьки яких брали участь в АТО чи заходах із забезпечення оборони держави, а згодом померли не внаслідок безпосередньої участі в бойових діях або виконання службових обов’язків.

2 000 гривень можуть отримати діти віком до 18 років, які належать до однієї з таких категорій:

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діти з багатодітних сімей, у яких виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, а в разі навчання на денній формі — до 23 років;

діти з інвалідністю;

діти, один із батьків яких має інвалідність;

діти, батько або мати яких загинули, померли чи зникли безвісти під час участі в АТО, ООС, проходження військової служби або виконання військового обов’язку;

діти, один із батьків яких перебуває в полоні внаслідок збройної агресії Росії.

Які умови потрібно виконати для отримання виплати

Щоб отримати матеріальну допомогу, на день народження дитини один із батьків або сама дитина мають бути зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній громаді.

Це стосується також внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в громаді.

Звернутися по допомогу необхідно протягом 12 календарних місяців від дня народження дитини.

Як оформити матеріальну допомогу

Для оформлення виплати одному з батьків потрібно подати заяву до будь-якого підрозділу Центру надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Звернутися можна до головного офісу ЦНАПу, територіального підрозділу або віддаленого робочого місця адміністратора.

Перелік документів залежить від категорії сім’ї. Зокрема, можуть знадобитися:

паспорт заявника та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяги з реєстру територіальної громади щодо місця реєстрації батьків і дитини;

свідоцтво про народження дитини, а для дітей віком від 14 років — паспорт;

документ про зміну прізвища, імені чи по батькові, якщо такі зміни відбувалися;

документи, що підтверджують право на допомогу: посвідчення багатодітної сім’ї, документи про інвалідність, проходження військової служби або участь у заходах із захисту України, загибель, смерть, зникнення безвісти чи перебування батьків у полоні;

банківські реквізити для зарахування коштів;

довідка внутрішньо переміщеної особи — за наявності відповідного статусу;

копія документа, що підтверджує безпосередню участь у заходах із захисту України або проходження служби на момент звернення, якщо це передбачено для відповідної категорії.

Залежно від обставин сім’ї можуть знадобитися й інші документи для підтвердження права на виплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі військові можуть отримати до 33 тисяч гривень грошової допомоги. Сума виплати залежить від категорії військового складу та низки інших показників. Водночас право на ці кошти мають не всі захисники.

Також Новини.LIVE писали, що буде із виплатами військовим у 2027 році. Держава поки не має достатнього фінансового ресурсу навіть для покриття всіх потреб 2026 року. Водночас збільшення грошового забезпечення військових залишається одним із пріоритетів влади.