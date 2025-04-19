Цены на хлеб в Украине и ЕС — где дешевле

Человек держит в руках кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине хлеб стоит дешевле, чем во всех других европейских странах. Однако покупательная способность украинцев и европейцев тоже сильно отличается.

Об этом сказал в интервью агентству Укринформ министр агрополитики Виталий Коваль.

Реклама

Читайте также:

Хлеб в Украине и в Европе

По словам Коваля, если сравнить цены на хлеб, то в абсолюте в Украине она вдвое меньше. При этом министр уверен, что Украине нужно отказываться от статуса аграрной страны и идти к статусу аграрно-индустриальной.

"Если, например, 1 евро 25 центов заплатить за килограмм хлеба в нашей стране — это уже достаточно ощутимая сумма. А 2 евро 50 центов в Германии за хлеб того же размера — уже легче, потому что покупательная способность другая. Поэтому надо работать над несколькими факторами: не только над зерном, которое является составляющей, а в целом над экономикой", — подчеркнул Виталий Коваль.

Сколько стоит хлеб в Украине

Как свидетельствуют данные на портале Минфин, по состоянию на 19 апреля:

батон Румянец (нарезка, 450 гр) — стоит 29, 89 грн.

хлеб пшеничный (нарезка, 650 гр) — 41, 65 грн;

хлеб пшеничный Царь-хлеб (нарезка, 600 гр) — 44, 10 грн;

хлеб ржаной Riga Бородиновский (300 гр) - 45, 83 грн.

Что будет с ценами на хлеб в 2025 году

Как сказал ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, хлебобулочные изделия в Украине в этом году почти наверняка подорожают. Ожидается, что в 2025 году хлеб для украинцев будет стоить на 20% дороже, чем в прошлом году.

Напомним, Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 15,5% еще на несколько месяцев. При этом регулятор ухудшил оценку динамики экономического восстановления.

Также мы рассказывали о популярных товарах в Сильпо. Известно, можно ли купить их со скидкой.