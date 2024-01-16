Работа в Украине — Госслужба занятости трудоустроит граждан в армию

Украинские военные: facebook.com/GeneralStaff.ua

Теперь украинцы смогут присоединиться к рядам Сил обороны через Государственную службу занятости. Ведомство будет оказывать помощь в трудоустройстве в армию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Как отмечают в Минэкономики, Государственный центр занятости, Министерство обороны и robota.ua подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

В ведомстве рассказали, какие специальности и возможности предложат потенциальным кандидатам:

в основном гражданские специальности, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу;

осуществление отбора и профессионального обучения кандидатов в рамках заказа сил обороны;

кандидаты смогут самостоятельно выбирать профессии и подразделение для последующей службы в ВСУ.

В частности, глава Министерства экономики Юлия Свириденко считает реализацию идеи военного рекрутинга в виде новой функции Госслужбы занятости чрезвычайно важной.

Известно, что вакансии, размещенные военными частями на платформе https://defence.robota.ua/ от robota.ua, появятся теперь на Едином портале вакансий Службы занятости.

Во время следующего этапа реализации программы вакансии станут доступны безработным в каждом уголке страны.

Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине количество официально зарегистрированных безработных продолжает сокращаться стремительными темпами. Такая тенденция началась в начале полномасштабной войны на фоне перемен: чтобы стать на учет по безработице мужчины трудоспособного возраста и женщины с медицинским образованием должны обязательно иметь военный билет.

Раньше мы писали, что украинский рынок труда, хоть и неравномерно, продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.