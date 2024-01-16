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Держслужба зайнятості допоможе українцям працевлаштуватись у ЗСУ

16 січня 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — Держслужба зайнятості працевлаштує громадян в армію
Українські військові: facebook.com/GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Відтепер українці зможуть долучитися до лав Сил оборони через Державну службу зайнятості. Відомство надаватиме допомогу у працевлаштуванні в армію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки.

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Як зазначають у Мінекономіки, Державний центр зайнятості, Міністерство оборони та robota.ua підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво.

У відомстві розповіли, які спеціальності та можливості запропонують для потенційних кандидатів:

  • здебільшого цивільні спеціальності, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу;
  • здійснення відбору та професійного навчання кандидатів в рамках замовлення Сил оборони;
  • кандидати зможуть самостійно обирати професії та підрозділ для подальшої служби в ЗСУ.

Зокрема, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко вважає реалізацію ідеї військового рекрутингу у вигляді нової функції Держслужби зайнятості надзвичайно важливою.

Відомо, що вакансії, розміщені військовими частинами на платформі https://defence.robota.ua/ від robota.ua, з'являться тепер також на Єдиному порталі вакансій Служби зайнятості.

Під час наступного етапу втілення програми вакансії стануть доступні безробітним у кожному куточку країни.

 

робота в ЗСУ

Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних продовжує скорочуватися стрімкими темпами. Така тенденція почалася на початку повномасштабної війни на тлі змін: щоб стати на облік з безробіття чоловіки працездатного віку та жінки з медичною освітою мають в обов'язковому порядку мати військовий квиток.

Раніше ми писали, що український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни. Експерти оцінили ситуацію, оприлюднивши дані про найзатребуваніших фахівців та найвищу заробітну плату.

ЗСУ
робота
Держслужба зайнятості
армія
вакансії

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