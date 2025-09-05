Пенсії в Україні — якій категорії громадян виплачують 10,5 тис. грн у 2025 році

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні існує категорія громадян, яким законодавством передбачене мінімальне пенсійне забезпечення, що перевищує 10 тис. грн. На такі виплати можуть претендувати ті, хто має інвалідність, отриману за особливих обставин.

Питання такого рівня мінімальних пенсій прописане у законі 1584-IX.

Реклама

Читайте також:

Якій категорії пенсіонерів гарантують виплату у 10,5 тис. грн

Йдеться про надання пенсій в рамках закону 584-IX "Про внесення змін до закону Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Згідно з ним, виплати, що стартують з 10,5 тис. грн, передбачені для громадян з інвалідністю, що пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Їх призначають в розмірі відшкодування фактичних збитків, з огляду на:

заробітну плату, одержану громадянином в зоні відчуження протягом 1986−1990 років;

п’ятикратний розмір мінімальної зарплати, передбаченої законом на 1 січня відповідного року.

В рамках законодавчих норм, мінімальний гарантований державою розмір пенсії для осіб з інвалідністю, що виникла внаслідок Чорнобильської аварії з числа ліквідаторів її наслідків становить:

для першої групи — 100% від середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік (з 1.03.2025 року — 17 486 грн);

для другої групи — 80% (з 1.03.2025 року — 13 989 грн);

для третьої групи — 60% (з 1.03.2025 року — 10 491 грн).

Розміри пенсійних виплат з інвалідності, що виникла через каліцтво чи хворобу внаслідок катастрофи на ЧАЕС, не можуть бути нижчими:

для першої групи — 9855 грн;

для другої групи — 7884 грн;

для третьої групи — 6077 грн;

для дітей з інвалідністю — 6077 грн.

Правила оформлення пенсії для чорнобильців з інвалідністю

Оформлення пенсії з інвалідності, пов’язаної з катастрофою на Чорнобильскій АЕС, здійснює Пенсійний фонд на основі поданої заяви, а також:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

документів з підтвердженням статусу постраждалого від аварії на Чорнобильскій АЕС (зокрема, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії);

висновку медико-соціальної експертної комісії щодо визнання факту інвалідності та встановлення групи;

трудової книжки з підтвердженням страхового стажу (за потреби);

документів із підтвердженням місця проживання на забрудненій території (за потреби).

Раніше ми писали про основні зміни в пенсійному забезпеченні працівників прокуратури, які можуть статися з 2026 року. Зокрема, пенсію за вислугу років почнуть призначати тільки після звільнення.

Також ми розповідали про перегляд розміру мінімальної пенсії за віком у 2026 році. У проєкті Бюджетної декларації на наступні три роки, пропонують її підвищити з 2,36 тис. грн до 2,56 тис. грн.