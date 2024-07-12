Денежная помощь для ВПЛ — кто из переселенцев не получит выплат

Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат
В июле 2024 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только тем переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.
О том, кто не получит выплат, сообщает издание "На пенсии".
Особенности назначения выплат ВПЛ
Как известно, в 2024 году власти ужесточили требования к предоставлению государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Весной переназначили выплаты исключительно уязвимым категориям граждан.
Речь идет о ежемесячных выплатах в размере:
- 2 тыс. гривен — на взрослого человека;
- 3 тыс. гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью.
Среди уязвимых слоев населения, имеющих право на выплаты, оставили только:
- пенсионеров, чья пенсия не превышает 9,44 тыс. грн.;
- людей с инвалидностью первой или второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, родителей-воспитателей и приемных родителей.
Для получения права на помощь ежемесячный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 9,4 тыс. гривен.
Также власти дали возможность подать документы на выплаты тем, кому не продлили автоматическое начисление денег. Речь идет о категориях граждан, доход которых на одного члена семьи не превышает 9,4 тыс. гривен и подпадает под следующие требования:
- семьи с детьми младше 14 лет, которые в дальнейшем проживают в опасных зонах или в условно безопасных регионах, где детям нет возможности учиться офлайн;
- семьи, где необходим уход за лицом с инвалидностью первой группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью/тяжелобольным ребенком;
- дети до 14 лет, переехавшие без сопровождения родителей;
- беременные украинки с 30 недели беременности.
Кто из переселенцев больше не получает выплат
По решению правительства, финансовую помощь перестали начислять людям, которые считаются достаточно состоятельными. Не выплачивают деньги на проживание таким ВПЛ:
- пенсионерам, имеющим пенсию, превышающую 9,4 тыс. гривен;
- переселенцам, у которых среднемесячный общий доход на одного члена семьи превышает 9,44 тыс. гривен;
- гражданам, имеющим жилье в безопасных районах или большой площади, новые автомобили, покупающие иностранную валюту, которые имеют депозиты в банке, превышающие сумму в 100 тыс. гривен.
Решение об отмене выплат принималось индивидуально для каждой семьи переселенцев.
Что еще стоит знать
Напомним, беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.
Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.
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