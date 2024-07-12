Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат arrow

Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат

12 июля 2024 08:40
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь для ВПЛ — кто из переселенцев не получит выплат
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В июле 2024 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только тем переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.

О том, кто не получит выплат, сообщает издание "На пенсии".

Читайте также:

Особенности назначения выплат ВПЛ

Как известно, в 2024 году власти ужесточили требования к предоставлению государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Весной переназначили выплаты исключительно уязвимым категориям граждан.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере:

  • 2 тыс. гривен — на взрослого человека;
  • 3 тыс. гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Среди уязвимых слоев населения, имеющих право на выплаты, оставили только:

  • пенсионеров, чья пенсия не превышает 9,44 тыс. грн.;
  • людей с инвалидностью первой или второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Для получения права на помощь ежемесячный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 9,4 тыс. гривен.

Также власти дали возможность подать документы на выплаты тем, кому не продлили автоматическое начисление денег. Речь идет о категориях граждан, доход которых на одного члена семьи не превышает 9,4 тыс. гривен и подпадает под следующие требования:

  • семьи с детьми младше 14 лет, которые в дальнейшем проживают в опасных зонах или в условно безопасных регионах, где детям нет возможности учиться офлайн;
  • семьи, где необходим уход за лицом с инвалидностью первой группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью/тяжелобольным ребенком;
  • дети до 14 лет, переехавшие без сопровождения родителей;
  • беременные украинки с 30 недели беременности.

Кто из переселенцев больше не получает выплат

По решению правительства, финансовую помощь перестали начислять людям, которые считаются достаточно состоятельными. Не выплачивают деньги на проживание таким ВПЛ:

  • пенсионерам, имеющим пенсию, превышающую 9,4 тыс. гривен;
  • переселенцам, у которых среднемесячный общий доход на одного члена семьи превышает 9,44 тыс. гривен;
  • гражданам, имеющим жилье в безопасных районах или большой площади, новые автомобили, покупающие иностранную валюту, которые имеют депозиты в банке, превышающие сумму в 100 тыс. гривен.

Решение об отмене выплат принималось индивидуально для каждой семьи переселенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.

финансовая помощь переселенцы материальная помощь ВПЛ деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля