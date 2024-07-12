Денежная помощь для ВПЛ — кто из переселенцев не получит выплат

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только тем переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.

О том, кто не получит выплат, сообщает издание "На пенсии".

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Особенности назначения выплат ВПЛ

Как известно, в 2024 году власти ужесточили требования к предоставлению государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Весной переназначили выплаты исключительно уязвимым категориям граждан.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере:

2 тыс. гривен — на взрослого человека;

3 тыс. гривен — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Среди уязвимых слоев населения, имеющих право на выплаты, оставили только:

пенсионеров, чья пенсия не превышает 9,44 тыс. грн.;

людей с инвалидностью первой или второй группы, несовершеннолетних детей с инвалидностью, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Для получения права на помощь ежемесячный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 9,4 тыс. гривен.

Также власти дали возможность подать документы на выплаты тем, кому не продлили автоматическое начисление денег. Речь идет о категориях граждан, доход которых на одного члена семьи не превышает 9,4 тыс. гривен и подпадает под следующие требования:

семьи с детьми младше 14 лет, которые в дальнейшем проживают в опасных зонах или в условно безопасных регионах, где детям нет возможности учиться офлайн;

семьи, где необходим уход за лицом с инвалидностью первой группы или несовершеннолетним ребенком с инвалидностью/тяжелобольным ребенком;

дети до 14 лет, переехавшие без сопровождения родителей;

беременные украинки с 30 недели беременности.

Кто из переселенцев больше не получает выплат

По решению правительства, финансовую помощь перестали начислять людям, которые считаются достаточно состоятельными. Не выплачивают деньги на проживание таким ВПЛ:

пенсионерам, имеющим пенсию, превышающую 9,4 тыс. гривен;

переселенцам, у которых среднемесячный общий доход на одного члена семьи превышает 9,44 тыс. гривен;

гражданам, имеющим жилье в безопасных районах или большой площади, новые автомобили, покупающие иностранную валюту, которые имеют депозиты в банке, превышающие сумму в 100 тыс. гривен.

Решение об отмене выплат принималось индивидуально для каждой семьи переселенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.