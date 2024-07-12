Грошова допомога для ВПО — хто з переселенців не отримає виплат

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Однак автоматично гроші нарахують тільки тим переселенцям, яким перепризначили виплати у березні.

Про те, хто не отримає виплат, повідомляє видання "На пенсії".

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Особливості призначення виплат ВПО

Як відомо, у 2024 році влада посилила вимоги до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Навесні перепризначили виплати виключно вразливим категоріям громадян.

Йдеться про щомісячні виплати у розмірі:

2 тис. гривень — на дорослу людину;

3 тис. гривень — на дитину чи особу з інвалідністю.

Серед уразливих верств населення, які мають право на виплати, лишили тільки:

пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 9,44 тис. гривень;

людей з інвалідністю першої або другої групи, неповнолітніх дітей з інвалідністю, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, батьків-вихователів та прийомних батьків.

Для отримання права на допомогу щомісячний дохід родини з розрахунку на одну особу не має перевищувати 9,4 тис. гривень.

Також влада дала можливість подати документи на виплати, тим, кому не продовжили автоматичне нарахування грошей. Йдеться про категорії громадян, дохід яких на одного члена родини не перевищує 9,4 тис. гривень і підпадають під такі вимоги:

родини з дітьми віком до 14 років, які надалі проживають у небезпечних зонах або в умовно безпечних регіонах, де дітям немає можливості навчатися офлайн;

сім’ї, де потрібен догляд за особою з інвалідністю першої групи чи неповнолітньою дитиною з інвалідністю/важкохворою дитиною;

діти до 14 років, які переїхали без супроводу батьків;

вагітні українки з 30 тижнів вагітності.

Хто з переселенців більше не отримує виплат

За рішенням уряду, фінансову допомогу перестали нараховувати людям, які вважаються достатньо заможними. Не виплачують гроші на проживання таким ВПО:

пенсіонерам, які мають пенсію, що перевищує 9,4 тис. гривень;

переселенцям, у яких середньомісячний загальний дохід на одного члена родини перевищує 9,44 тис. гривень;

громадянам, які мають житло у безпечних районах, або великої площі, нові автомобілі, купують іноземну валюту, мають депозити у банку, що перевищують суму у 100 тис. гривень.

Рішення про скасування виплат ухвалювали індивідуально для кожної родини переселенців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям та переселенцям стане доступна платформа "Україна — це Дім", яку розробило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Завдяки новому ресурсу можна буде отримати важливі відомості щодо повернення додому, допомогу з житлом та працевлаштування.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на 4,25 тис. грн від громадської організації "Широкий степ". Допомога доступна у чотирьох областях.