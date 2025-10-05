Выплаты на детей в 2025 году — сколько может получить опекун в октябре

Женщина обнимает ребенка. Фото: Новини.LIVE

В Украине отдельным категориям граждан предоставляется госпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. С октября 2025 года начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, кто может получать финансовую помощь и как ее оформить.

Реклама

Читайте также:

У кого есть право оформить выплаты

Помощь предоставляется в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1751 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", отметили в пресс-службе ПФУ.

Выплаты в 2025 году могут получить люди, являющиеся опекунами или попечителями детей, которые:

из-за смерти, болезни родителей, лишения их родительских прав или по другим причинам находятся без родительской опеки;

получить статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Сколько выплачивает государство

Речь идет о следующих суммах:

на детей до 6 лет размер помощи составляет 6 407 гривен;

на детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен.

А помощь за опеку или попечительство за ребенком, который имеет инвалидность, несколько отличается:

если ребенку до 6 лет — 8 970 гривен;

если ребенку от 6 до 18 лет — 11 186 грн.

"Если на ребенка выплачиваются пенсия, алименты, стипендия или другая помощь (кроме госпомощи детям с инвалидностью), сумму госпомощи определяют как разницу между установленными нормативами и фактическими выплатами", — пояснили в Пенсионном фонде.

Как оформить помощь

Сделать это можно лично обратившись в сервисные центры ПФУ, ЦПАУ или через органы местного самоуправления. Также оформление доступно онлайн:

на портале электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении Пенсионного фонда;

на сайте Минсоцполитики.

Если ни один из вариантов вам не подходит, то отправить заявкой можно по почте, на адрес территориального управления ПФУ.

Ранее мы рассказывали, что в Украине может вырасти пособие по безработице. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Узнавайте также, почему некоторые из украинцев перестали получать социальную помощь.