Выплаты на детей в 2025 году — сколько может получить опекун в октябре

Госпомощь опекунам — сколько в октябре платят на детей
В Украине отдельным категориям граждан предоставляется госпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. С октября 2025 года начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд.
У кого есть право оформить выплаты
Помощь предоставляется в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1751 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", отметили в пресс-службе ПФУ.
Выплаты в 2025 году могут получить люди, являющиеся опекунами или попечителями детей, которые:
- из-за смерти, болезни родителей, лишения их родительских прав или по другим причинам находятся без родительской опеки;
- получить статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Сколько выплачивает государство
Речь идет о следующих суммах:
- на детей до 6 лет размер помощи составляет 6 407 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен.
А помощь за опеку или попечительство за ребенком, который имеет инвалидность, несколько отличается:
- если ребенку до 6 лет — 8 970 гривен;
- если ребенку от 6 до 18 лет — 11 186 грн.
"Если на ребенка выплачиваются пенсия, алименты, стипендия или другая помощь (кроме госпомощи детям с инвалидностью), сумму госпомощи определяют как разницу между установленными нормативами и фактическими выплатами", — пояснили в Пенсионном фонде.
Как оформить помощь
Сделать это можно лично обратившись в сервисные центры ПФУ, ЦПАУ или через органы местного самоуправления. Также оформление доступно онлайн:
- на портале электронных услуг ПФУ;
- в мобильном приложении Пенсионного фонда;
- на сайте Минсоцполитики.
Если ни один из вариантов вам не подходит, то отправить заявкой можно по почте, на адрес территориального управления ПФУ.
