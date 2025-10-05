Виплати на дітей у 2025 році — скільки може отримати опікун у жовтні

Держдопомога опікунам — скільки у жовтні платять на дітей
В Україні окремим категоріям громадян надається держдопомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. З жовтня 2025 року нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд.
Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, хто може отримувати фінансову допомогу та як її оформити.
В кого є право оформити виплати
Допомога надається відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", зауважили у пресслужбі ПФУ.
Виплати у 2025 році можуть отримати особи, які є опікунами чи піклувальниками дітей, які:
- через смерть, хворобу батьків, позбавлення їх батьківських прав або з інших причин перебувають без батьківського піклування;
- отримати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Скільки виплачує держава
Йдеться про наступні суми:
- на дітей до 6 років розмір допомоги складає 6 407 гривень;
- на дітей від 6 до 18 років — 7 990 гривень.
Натомість допомога за опіку чи піклування за дитиною, яка має інвалідність, дещо відрізняється:
- якщо дитині до 6 років — 8 970 гривень;
- якщо дитині від 6 до 18 років — 11 186 грн.
"Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія чи інша допомога (крім держдопомоги дітям з інвалідністю), суму держдопомоги визначають як різницю між установленими нормативами та фактичними виплатами", — пояснили у Пенсійному фонді.
Як оформити допомогу
Зробити це можна особисто звернувшись до сервісних центрів ПФУ, ЦНАПів або через органи місцевого самоврядування. Також оформлення доступне онлайн:
- на порталі електронних послуг ПФУ;
- у мобільному додатку Пенсійного фонду;
- на сайті Мінсоцполітики.
Якщо жоден із варіантів вам не підходить, то надіслати заявкою можна поштою, на адресу територіального управління ПФУ.
