Головна Фінанси Держдопомога опікунам — скільки у жовтні платять на дітей

Держдопомога опікунам — скільки у жовтні платять на дітей

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 11:00
Виплати на дітей у 2025 році — скільки може отримати опікун у жовтні
Жінка обіймає дитину. Фото: Новини.LIVE

В Україні окремим категоріям громадян надається держдопомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. З жовтня 2025 року нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд. 

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, хто може отримувати фінансову допомогу та як її оформити. 

Читайте також:

В кого є право оформити виплати

Допомога надається відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", зауважили у пресслужбі ПФУ

Виплати у 2025 році можуть отримати особи, які є опікунами чи піклувальниками дітей, які:

  • через смерть, хворобу батьків, позбавлення їх батьківських прав або з інших причин перебувають без батьківського піклування;
  • отримати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Скільки виплачує держава 

Йдеться про наступні суми:

  • на дітей до 6 років розмір допомоги складає 6 407 гривень;
  • на дітей від 6 до 18 років — 7 990 гривень.

Натомість допомога за опіку чи піклування за дитиною, яка має інвалідність, дещо відрізняється:

  • якщо дитині до 6 років — 8 970 гривень;
  • якщо дитині від 6 до 18 років — 11 186 грн.

"Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія чи інша допомога (крім держдопомоги дітям з інвалідністю), суму держдопомоги визначають як різницю між установленими нормативами та фактичними виплатами", — пояснили у Пенсійному фонді. 

Як оформити допомогу

Зробити це можна особисто звернувшись до сервісних центрів ПФУ, ЦНАПів або через органи місцевого самоврядування. Також оформлення доступне онлайн:

  • на порталі електронних послуг ПФУ;
  • у мобільному додатку Пенсійного фонду;
  • на сайті Мінсоцполітики.

Якщо жоден із варіантів вам не підходить, то надіслати заявкою можна поштою, на адресу територіального управління ПФУ.

Раніше ми розповідали, що в Україні може зрости допомога з безробіття. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували на сайті Верховної Ради. Дізнавайтесь також, чому дехто з українців перестав отримувати соціальну допомогу

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
