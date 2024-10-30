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Госдолг Украины пересек важную отметку

30 октября 2024 13:06
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Госдолг Украины достиг исторического уровня — данные Минфина
Украинские гривны. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен и впервые превысил 6,4 трлн гривен. Основная часть этого долга приходится на обязательства перед иностранными государствами и финансовыми учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 трлн гривен, что эквивалентно 155,56 млрд долларов. Из этой суммы 6,1 трлн гривен (95,52% общего долга) приходится на государственный долг Украины, состоящий из:

  • Внешний долг: 4,39 трлн гривен (68,60% общего долга), что равняется 106,72 млрд долларов.
  • Внутренний долг: 1,72 трлн гривен (26,92% общего долга), что составляет 41,87 млрд долларов.

Остальные долги, составляющие 286,98 млрд гривен (4,48%), или 6,97 млрд долларов, — это гарантированный государством долг Украины. Эта сумма состоит из:

  • Гарантированного государством внешнего долга: 219,78 млрд гривен (3,43% общего долга).
  • Гарантированного государством внутреннего долга: 67,20 млрд гривен (1,05% общего долга).

Причина роста госдолга

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен, что эквивалентно 0,87 млрд долларов. Как пояснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, основной причиной роста госдолга является заимствование на внутреннем рынке.

"Сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга обуславливался заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн). Такая динамика обуславливается активизацией привлечения" Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что в сентябре объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) были самыми высокими с начала года. Это позволило Министерству финансов привлечь 72,4 млрд гривен (во всех валютах), что в 2,5 раза больше, чем в августе. В сентябре платежи по погашению ОВГЗ составили 26,5 млрд гривен.

Гетманцев прогнозирует, что в октябре может продолжиться тенденция значительного наращивания внутреннего госдолга, поскольку с 11 октября Национальный банк ввел ряд решений, направленных на стимулирование участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ, что, в свою очередь, повысит их роль в финансировании дефицита бюджета.

В частности, банки получили обязательство увеличить норматив обязательных резервов на 5 процентных пунктов, а также повысить пропорцию вложения этих резервов в бенчмарк ОВГЗ с 50% до 60%. Кроме того, была снижена ставка по трехмесячным депозитным сертификатам.

Госдолг Украины также вырастет в октябре в результате предоставления 6-го транша по программе макрофинансовой поддержки EFF на сумму 1,1 млрд долларов.

Что еще нужно знать

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) пересмотрели свои прогнозы по экономике Украины на 2024-2025 годы, снизив их в связи с продолжающейся войной. Эксперты фонда отметили, что ранее существовали надежды на скорейшее завершение конфликта, однако его затяжность приводит к новым экономическим потерям для страны.

Мы также писали, что в начале сентября Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой сделке государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

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