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Держборг України перетнув важливу позначку

30 жовтня 2024 13:06
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Держборг України сягнув історичного рівня — дані Мінфіну
Українські гривні. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вересні державний та гарантований державою борг України зріс на 32,31 млрд гривень і вперше перевищив 6,4 трлн гривень. Основна частина цього боргу припадає на зобов'язання перед іноземними державами та міжнародними фінансовими установами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Як підвищився обсяг держборгу

Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн гривень, що еквівалентно 155,56 млрд доларів. З цієї суми 6,1 трлн гривень (95,52% загального боргу) припадає на державний борг України, який складається з:

  • Зовнішнього боргу: 4,39 трлн гривень (68,60% загального боргу), що дорівнює 106,72 млрд доларів.
  • Внутрішнього боргу: 1,72 трлн гривень (26,92% загального боргу), що становить 41,87 млрд доларів.

Решта боргу, що становить 286,98 млрд гривень (4,48%), або 6,97 млрд доларів, — це гарантований державою борг України. Ця сума складається з:

  • Гарантованого державою зовнішнього боргу: 219,78 млрд гривень (3,43% загального боргу).
  • Гарантованого державою внутрішнього боргу: 67,20 млрд гривень (1,05% загального боргу).

Причина зростання держборгу

У вересні державний та гарантований державою борг України зріс на 32,31 млрд гривень, що еквівалентно 0,87 млрд доларів. Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, основною причиною зростання держборгу є запозичення на внутрішньому ринку.

"Вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст державного боргу зумовлювався запозиченнями на внутрішньому ринку (+40,5 млрд грн), тоді як зовнішній борг хоч і мінімально, але скоротився (-8,9 млрд грн). Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через зростаючі потреби сектору безпеки та оборони", — зазначив нардеп.

Він наголосив, що в вересні обсяги розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) були найвищими з початку року. Це дало змогу Міністерству фінансів залучити 72,4 млрд гривень (в усіх валютах), що в 2,5 раза більше, ніж у серпні. У вересні платежі з погашення ОВДП становили 26,5 млрд гривень.

Гетманцев прогнозує, що в жовтні може продовжитися тенденція до значного нарощування внутрішнього держборгу, оскільки з 11 жовтня Національний банк запровадив ряд рішень, спрямованих на стимулювання участі банків в аукціонах з розміщення ОВДП, що, в свою чергу, підвищить їхню роль у фінансуванні дефіциту бюджету.

Зокрема, банки отримали зобов'язання збільшити норматив обов'язкових резервів на 5 відсоткових пунктів, а також підвищити пропорцію вкладання цих резервів у бенч-марк ОВДП з 50% до 60%. Крім того, була знижена ставка за тримісячними депозитними сертифікатами.

Держборг України також зросте в жовтні внаслідок надання 6-го траншу за програмою макрофінансової підтримки EFF на суму 1,1 млрд доларів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді (МВФ) переглянули свої прогнози щодо економіки України на 2024-2025 роки, знизивши їх у зв'язку з триваючою війною. Експерти фонду зазначили, що раніше існували надії на швидке завершення конфлікту, проте його затяжність призводить до нових економічних втрат для країни.

Ми також писали, що на початку вересня Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації боргу, що включала тринадцять серій державних єврооблігацій і облігацій, гарантованих державою, випущених Укравтодором. Завдяки цій операції державний борг скоротився на близько 9 млрд доларів.

держборг економіка гроші держбюджет Мінфін

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