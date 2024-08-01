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Государственные ваучеры на 30 тыс. грн — кто из украинцев имеет право на помощь

1 августа 2024 13:09
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — как и кто может получить ваучеры в 30 тыс. грн на обучение
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Государственной службе занятости рассказали о возможности для украинцев получить денежные ваучеры. Их можно использовать для обучения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Кто имеет право на ваучер

По данным Госслужбы занятости, ваучеры могут получить украинские выпускники заведений профессионального и высшего образования социально уязвимых категорий:

  • участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью.

Благодаря денежной помощи они смогут получить следующий уровень образования, выбрав профессию или специальность из 124 имеющихся в перечне, утвержденном Министерством экономики.

Ваучеры предоставляются застрахованным лицам, то есть людям, которые работали и платили страховые взносы. В частности, это может быть работа в период каникул или после окончания учебы. Другие требования:

  • наличие профессионального, профессионального высшего или высшего образования;
  • отсутствие регистрации как безработного.

Размер денежной помощи

Размер пособия составляет не более десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Он в 2024 году составляет 30,28 тыс. грн. Если стоимость обучения будет выше, то гражданин или работодатель должен будет доплатить.

Подавать заявки можно онлайн на сайте Государственной службы занятости или ближайший центр занятости.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине маломобильным гражданам социальная помощь станет доступнее. Находить безбарьерные локации можно будет с помощью нового цифрового сервиса – "Доступно!".

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