Грошова допомога — як і хто може отримати ваучери у 30 тис. грн на навчання

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі зайнятості розповіли про можливість для українців отримати грошові ваучери. Їх можна використати на навчання.

Про це інформує пресцентр відомства.

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Хто має право на ваучер

За даними Держслужби зайнятості, ваучери можуть отримати українські випускники закладів професійної та передвищої освіти соціально вразливих категорій:

учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю.

Завдяки грошовій допомозі вони зможуть отримати наступний рівень освіти, вибравши професію або спеціальність зі 124-х наявних у переліку, затвердженому Міністерством економіки.

Ваучери надають застрахованим особам, тобто людям, які працювали та сплачували страхові внески. Зокрема, це може бути робота у період канікул чи після завершення навчання. Інші вимоги:

наявність професійної, фахової передвищої або вищої освіти;

відсутність реєстрації як безробітного.

Розмір грошової допомоги

Розмір допомоги становить не більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Він у 2024 році становить 30,28 тис. грн. Якщо вартість навчання буде вища, то громадянин чи роботодавець, муситиме доплатити.

Подавати заявки можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості чи через найближчий центр зайнятості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".