Помощь от государства — на что дают до 100 тыс. гривен

Пачка денег. Фото: Freepik

В Украине действует государственная программа, которая предусматривает предоставление денежной компенсации для работодателей до 100,5 тысячи гривен. Деньги дают тем, кто трудоустроит лиц с инвалидностью.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

Читайте также:

Подробности программы помощи для работодателей

Как отмечают в Госслужбе, по программе можно получить несколько разных сумм выплат. Размер зависит от того, какую группу инвалидности имеет тот или другой человек. Средства предоставляют на то, чтобы приобрести необходимую специализированную мебель и подстроить под нужды человека рабочее место.

Государственная служба занятости обнародовала несколько категорий мебели и вспомогательных средств для рабочего места. Деньги можно потратить на закупку:

мебели и фурнитуры для рабочего места;

компьютеров и оргтехники;

программного обеспечения;

перил и брусьев;

машин для производства и обработки;

средств защиты здоровья и безопасности на рабочем месте.

Размер компенсации и как оформить

Предусматриваются следующие суммы компенсации работодателям за обустройство рабочих мест для людей с особыми потребностями:

лица, имеющие инвалидность первой группы — 15 минимальных зарплат — до 100,5 тыс. гривен;

лица с инвалидностью второй группы — 10 минимальных зарплат — 67 тыс. гривен.

Для того чтобы оформить такую помощь, работодатель имеет 90 дней после обустройства рабочего места на то, чтобы подать заявление о компенсации расходов в центр занятости по адресу осуществления хозяйственной деятельности.

Кроме заявления, нужно предоставить целый список различных квитанций и документов. В частности, необходимы:

копия приказа о трудоустройстве человека с инвалидностью или трудового договора/сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного госсоциального страхования;

документы, где зафиксирован факт покупки вспомогательных средств для устройства рабочих мест (это могут быть договоры, счета-фактуры, счета, квитанции, накладные).

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Украине власти оптимизируют выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.

Также мы писали, что в Украине стартует новая программа по гуманитарной поддержке пострадавших от войны граждан. Речь идет о предоставлении денежной помощи в 3,6 тыс. грн от международной организации ACTED.