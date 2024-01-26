Допомога від держави — на що дають до 100 тис. гривень

Пачка грошей. Фото: Freepik

В Україні діє державна програма, яка передбачає надання грошової компенсації для роботодавців до 100,5 тисяч гривень. Гроші дають тим, хто працевлаштує осіб з інвалідністю.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

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Деталі програми допомоги для роботодавців

Як зазначають у Держслужбі, за програмою можна отримати кілька різних сум виплат. Розмір залежить від того, яку групу інвалідності має та чи інша людина. Кошти надають на те, щоб придбати необхідні спеціалізовані меблі та підлаштувати під потреби людини робоче місце.

Державна служба зайнятості оприлюднила кілька категорій меблів та допоміжних засобів для робочого місця. Гроші можна витратити на закупівлю:

меблів та фурнітури для робочого місця;

комп’ютерів та оргтехніки;

програмного забезпечення;

поручнів та брусів;

машин для виробництва й оброблення;

засобів для захисту здоров’я та безпеки на робочому місці.

Розмір компенсації та як оформити

Передбачаються такі суми компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з особливими потребами:

особи, які мають інвалідність першої групи — 15 мінімальних зарплат — до 100,5 тис. гривень;

особи з інвалідністю другої групи — 10 мінімальних зарплат — 67 тис. гривень.

Для того, щоб оформити таку допомогу, роботодавець має 90 днів після облаштування робочого місця подати на те, щоб подати заяву на компенсацію витрат у центр зайнятості за адресою провадження господарської діяльності.

Окрім заяви, потрібно надати ще цілий список різних квитанцій та документів. Зокрема, необхідні:

копія наказу про працевлаштування людини з інвалідністю чи трудового договору/відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування;

документи, де зафіксовано факт купівлі допоміжних засобів для облаштування робочих місць (це можуть бути договори, рахунки-фактури, рахунки, квитанції, накладні).

Що ще варто знати

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Також ми писали, що в Україні стартує нова програма з гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Йдеться про надання грошової допомоги у 3,6 тис. грн від міжнародної організації ACTED.