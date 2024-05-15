Помощь от государства — кто получит выплаты до 3 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Летом 2024 года некоторые украинцы получат от государства единовременную денежную помощь. Речь идет о выплатах, посвященных празднику Дня Независимости, в размере до 3,1 тыс. гривен.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Единовременную помощь ко Дню Независимости

Как сообщают специалисты ПФУ, рассчитывать на единовременные выплаты смогут ветераны войны и некоторые другие категории граждан в важную для страны дату — День Независимости.

Размер выплаты стартует с 450 гривен. Их получат:

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

Также будет выплата в 650 гривен. Она предназначена:

для членов семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установили в соответствии с п. 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жен (мужчин) умерших лиц, имевших инвалидность в результате войны, жен (мужчин) умерших участников боевых действий/участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем, других причин, которые не женились повторно.

Предусмотрена выплата в 1 тыс. гривен. Ее получат:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся там.

Максимальное пособие составляет 3,1 тыс. гривен. Оно предназначено:

для лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, бывших малолетних (на момент заключения не было 14 лет) заключенных концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- первая группа — 3,1 тыс. гривен;

- вторая группа — 2,9 тыс. гривен;

- третья группа — 2, тыс. гривен.

"Порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", утвержден постановлением КМУ от 27.12.2023 № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые обладают особыми и особыми трудовыми заслугами перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях", — говорится в сообщении ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".

Также мы писали, что нескольким категориям получателей жилищных субсидий и льгот грозит потеря выплат после 1 июля 2024 года. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо обратиться за продлением выплат до этой даты.