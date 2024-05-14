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Субсидії та пільги — частина українців може втратити виплати з 1 липня

14 травня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидії та пільги можна втратити — що потрібно зробити до 1 липня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні кільком категоріям одержувачів житлових субсидій та пільг загрожує втрата виплат після 1 липня 2024 року. Для того, щоб цього не сталось, необхідно звернутися за продовженням виплат до цієї дати.

Про це йдеться у поясненні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має повторно звернутися за субсидіями чи пільгами

Як зазначають у ПФУ, тільки частині громадян потрібно до 1 липня звернутися повторно для продовження житлової субсидії чи пільги. Така вимога стосується тих, хто одночасно відповідає наступним критеріям:

  • одержувач житлової субсидії та пільги;
  • одержувач субсидії/пільги станом на початок повномасштабної війни РФ 24 лютого 2022 року;
  • проживання на тимчасово окупованій території/в зоні активних бойових дій (у минулому чи дотепер);
  • за час повномасштабної війни не зверталися у відділення соцзахисту населення чи Пенсійного фонду для перепризначення субсидії/пільги.

У таких випадках необхідно встигнути подати заяву та необхідні документи на продовження надання допомоги до 1 липня 2024 року.

Як подати нову заяву на допомогу

Громадяни можуть подавати нову заяву та необхідні документи в орган ПФУ в один зі способів:

  • завітавши особисто у сервісний центр Пенсійного фонду, уповноважених посадовців місцевої влади, центри надання адмінпослуг;
  • електронною поштою — на адресу органу ПФУ;
  • онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, у мобільному застосунку ПФУ чи порталі Дія.

"Відповідно до постанови Уряду від 08.05.2024 № 521 громадяни, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, та яким пільги і житлові субсидії виплачувалися згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану", для продовження отримання виплат повинні до 1 липня 2024 року звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення житлової субсидії або пільги", — йдеться у повідомленні ПФУ.

 

субсидії та пільги у 2024 році
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.

Також ми писали, що хоч у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
ПФУ
пільги

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