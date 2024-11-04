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Государство выплатит по 450 грн пособия в ноябре — условия

4 ноября 2024 13:09
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты за размещение ВПЛ — какие будут суммы компенсаций в ноябре
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Владельцы жилья, бесплатно разместившие у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в ноябре получат компенсации от государства. Финансирование программы "Прихисток" продлили до конца 2024 года.

Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о программе "Прихисток"

Как отмечают в Минреинтеграции, финансирование программы было под вопросом, однако благодаря совместным усилиям Офиса президента, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления удалось увеличить бюджет "Прихистку". Речь идет о дополнительных 265 млн грн. Ожидается, что это позволит продлить полноценное действие программы до конца года.

Проект позволяет владельцам жилья, бесплатно разместившим у себя ВПЛ, получить компенсации за оплату коммунальных услуг, в частности в ноябре 2024 года.

С начала этого года УВКБ ООН является финансовым донором правительственной программы "Прихисток" в рамках подписанного с Минреинтеграции договора. В целом для поддержки деятельности проекта государство получило от международных доноров более 615 млн грн.

Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались почти 1,2 млн внутренних переселенцев. Сейчас в программе принимают участие до 65 тыс. домохозяйств, разместивших более 160 тыс. человек.

Как принять участие в программе

Программа "Прихисток" предусматривает возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 450 грн ежемесячно или по 14,77 грн в день.

Те, кто планирует предоставить бесплатное жилье ВПЛ, могут принять участие в соответствующей программе. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Прихисток" и опубликовать соответствующее объявление.

В случае возникновения вопросов относительно программы "Прихисток" или выплат компенсации можно обращаться в Минреинтеграции. Действует круглосуточная горячая линия: 15-48.

Также можно позвонить Уполномоченному по вопросам ВПЛ по телефону: (066) 813-62-39.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить финпомощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за российской агрессии в Сумской области.

Мы писали, что жители Одессы и Николаева могут зарегистрироваться на денежную помощь от религиозной миссии "Каритас-Спес Украина". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

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