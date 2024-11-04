Виплати за розміщення ВПО — які будуть суми компенсацій у листопаді

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Власники житла, які безплатно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у листопаді отримають компенсації від держави. Фінансування програми "Прихисток" продовжили до кінця 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про програму "Прихисток"

Як зазначають у Мінреінтеграції, фінансування програми було під питанням, однак завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Мінреінтеграції, МЗС та Мінвідновлення, вдалося збільшити бюджет "Прихистку". Йдеться про додаткові 265 млн грн. Очікується, що це дозволить продовжити повноцінну дію програми до кінця року.

Проєкт дозволяє власникам житла, які безплатно розмістили у себе ВПО, отримати компенсації за оплату комунальних послуг, зокрема у листопаді 2024 року.

З початку цього року УВКБ ООН є фінансовим донором урядової програми "Прихисток" в рамках підписаного з Мінреінтеграції договору. Для підтримки діяльності проєкту держава отримала від міжнародних донорів понад 615 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися майже 1,2 млн внутрішніх переселенців. Зараз у програмі беруть участь до 65 тис. домогосподарств, які розмістили понад 160 тис. осіб.

Як взяти участь у програмі

Програма "Прихисток" передбачає надання відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у розмірі 450 грн щомісяця або по 14,77 грн на день.

Ті, хто планує надати безкоштовне житло ВПО, можуть взяти участь у відповідній програмі. Для цього необхідно зареєструватися на порталі "Прихисток" та опублікувати відповідне оголошення.

У разі виникнення питань щодо програми "Прихисток" або виплат компенсації можна звертатися до Мінреінтеграції. Діє цілодобова гаряча лінія: 15-48.

Також можна зателефонувати до Уповноваженого з питань ВПО за номером телефону: (066) 813-62-39.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати фіндопомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через російську агресію, у Сумській області.

Також ми писали, що жителі Одеси та Миколаєва можуть зареєструватися на грошову допомогу від релігійної місії "Карітас-Спес Україна". Для цього потрібно відповідати певним критеріям.