Денежная помощь одиноким родителям — как оформить в 2024 году

Ребенок на руках. Фото: ck-oda.gov.ua

Государство выплачивает денежную помощь на содержание ребенка одиноким родителям и усыновителям. Украинцам назвали размер выплат и рассказали, как оформить такую помощь в 2024 году.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Кто имеет право на денежную помощь на содержание ребенка

В украинском законодательстве прописано право на денежную помощь на содержание ребенка одинокой матери или отца, не состоящих в браке.

Также соответствующие выплаты предоставляются одинокому усыновителю, если в документе о рождении ребенка нет записи об отце или матери.

Помощь может получить также одинокая мать, родившая ребенка во время временного пребывания за пределами Украины.

Размер помощи и список документов

Объем пособия равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Источник: Минсоцполитики

Получить соответствующие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или в центр предоставления административных услуг по месту жительства или подав заявление через портал "Дія".

Вместе с заявлением также подается:

право на доходы и имущественное состояние семьи;

копия свидетельства рождения ребенка;

выписка из Госреестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием данных об отце или матери;

справка о доходах при указании в декларации доходов, если информации нет в ГНС, Пенсионном фонде, фондах соцстрахования и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа социальной защиты населения;

в случае смерти одного из родителей следует предоставить копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что не получают на детей пенсии и государственную соцпомощь;

при усыновлении ребенка необходимо добавить копию решения об усыновлении.

В случае, если помощь хочет получить также мать-одиночка, родившая ребенка во время временного пребывания за пределами Украины, нужно обратиться офлайн в орган социальной защиты населения за задекларированным местом жительства.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года проживающие в Запорожье граждане могут рассчитывать на получение денежной помощи. Средства предоставят малоимущим от UNHCR Ukraine.

Также мы писали, что до конца октября граждане могут подать заявки на выплату денежного пособия в размере 3,6 тыс. гривен. Выплаты доступны в рамках программы по предоставлению многоцелевой материальной помощи от ООН.