Гранты на бизнес профинансировали на 8 млрд грн — как подать заявку

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство по программе "еРабота" инвестировало в поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд гривен. Украинцы могут в дальнейшем подавать заявки на гранты.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Госпрограмма "еРабота" в 2024 году

По данным правительственного портала, грантовые средства на начало и расширение собственного дела уже выдали 16 тыс. предпринимателям за время действия программы, запущенной в июле 2022 года.

За это время выдали такое количество и суммы средств украинцам:

14,69 тыс. микрогрантов на 3,5 млрд гривен — по программе "Власна справа";

657 грантов на 3,4 млрд гривен — для развития перерабатывающих предприятий;

195 грантов на 860 млн гривен — для садоводства и развития тепличного хозяйства;

431 грант на 188 млн гривен — для ветеранов и членов семей.

Кто может подать заявки на гранты для бизнеса

В 2024 году граждане также могут подавать заявки на получение грантов. Программа доступна как нынешним предпринимателям, так и не имеющим соответствующего опыта такой деятельности.

Регистрация проходит на портале госуслуг "Дія". Там нужно подать также бизнес-план.

Обязательным условием права на грант является создание новых рабочих мест. Минимально от одного-двух при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Размер гранта может составлять 250 тыс. грн для создания или развития бизнеса. Для ветеранов — до 1 млн грн.

Источник: Дія

Информацию об условиях получения гранта по программе "Власна справа" можно найти по ссылке.

Как поясняют в правительстве, грантовые средства будут возвращены государству в виде уплаченных налогов и сборов во время деятельности предприятий в течение трех лет.

В частности, во время восьмой в 2024 году волны подачи заявлений в рамках грантовой программы "Власна справа" 469 граждан получат от 112 млн гривен на старт или расширение своего бизнеса.

Источник: правительство

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

Также власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.