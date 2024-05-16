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Государство инвестировало 8 млрд грн в бизнес — кто имеет право на гранты

16 мая 2024 13:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Гранты на бизнес профинансировали на 8 млрд грн — как подать заявку
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государство по программе "еРабота" инвестировало в поддержку малого и среднего бизнеса 8 млрд гривен. Украинцы могут в дальнейшем подавать заявки на гранты.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Госпрограмма "еРабота" в 2024 году

По данным правительственного портала, грантовые средства на начало и расширение собственного дела уже выдали 16 тыс. предпринимателям за время действия программы, запущенной в июле 2022 года.

За это время выдали такое количество и суммы средств украинцам:

  • 14,69 тыс. микрогрантов на 3,5 млрд гривен — по программе "Власна справа";
  • 657 грантов на 3,4 млрд гривен — для развития перерабатывающих предприятий;
  • 195 грантов на 860 млн гривен — для садоводства и развития тепличного хозяйства;
  • 431 грант на 188 млн гривен — для ветеранов и членов семей.

Кто может подать заявки на гранты для бизнеса

В 2024 году граждане также могут подавать заявки на получение грантов. Программа доступна как нынешним предпринимателям, так и не имеющим соответствующего опыта такой деятельности.

Регистрация проходит на портале госуслуг "Дія". Там нужно подать также бизнес-план.

Обязательным условием права на грант является создание новых рабочих мест. Минимально от одного-двух при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Размер гранта может составлять 250 тыс. грн для создания или развития бизнеса. Для ветеранов — до 1 млн грн.

 

гранты бизнес
Источник: Дія

Информацию об условиях получения гранта по программе "Власна справа" можно найти по ссылке.

Как поясняют в правительстве, грантовые средства будут возвращены государству в виде уплаченных налогов и сборов во время деятельности предприятий в течение трех лет.

В частности, во время восьмой в 2024 году волны подачи заявлений в рамках грантовой программы "Власна справа" 469 граждан получат от 112 млн гривен на старт или расширение своего бизнеса.

 

естьРабота
Источник: правительство

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

Также власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

работа
финансовая помощь
бизнес
гранты
єРобота
предприниматели

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