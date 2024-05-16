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Держава інвестувала 8 млрд грн у бізнес — хто має право на гранти

16 травня 2024 13:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти на бізнес профінансували на 8 млрд грн — як подати заявку
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держава за програмою "єРобота" інвестувала у підтримку малого та середнього бізнесу 8 млрд гривень. Українці можуть надалі подавати заявки на гранти.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

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Держпрограма "єРобота" у 2024 році

За даними урядового порталу, грантові кошти на початок та розширення власної справи вже видали 16 тис. підприємців за час дії програми, яку запустили в липні 2022 року.

За цей час видали таку кількість та суми коштів українцям:

  • 14,69 тис. мікрогрантів на 3,5 млрд гривень — за програмою "Власна справа";
  • 657 грантів на 3,4 млрд гривень — для розвитку переробних підприємств;
  • 195 грантів на 860 млн гривень — для садівництва та розвитку тепличного господарства;
  • 431 грант на 188 млн гривень — для ветеранів та членів сімей.

Хто може подати заявки на гранти для бізнесу

У 2024 році громадяни також можуть подавати заявки на отримання грантів. Програма доступна як нинішнім підприємцям, так і тим, хто не має відповідного досвіду такої діяльності.

Реєстрація відбувається на порталі держпослуг "Дія". Там необхідно подати також бізнес-план.

Обов’язкова умова для права на грант є створення нових робочих місць. Мінімально від одного-двох під час надання мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Розмір гранту може сягати 250 тис. грн для створення або розвитку бізнесу.  Для ветеранів — до 1 млн грн.

 

гранти бізнес
Джерело: Дія

Інформацію про умови отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти за посиланням.

Як пояснюють в уряді, грантові кошти будуть повернені державі у вигляді сплачених податків і зборів під час діяльності підприємств протягом трьох років.

Зокрема, під час восьмої у 2024 році хвилі подачі заяв в рамках грантової програми "Власна справа" 469 громадян отримають від 112 млн гривень на старт або розширення свого бізнесу.

 

єРобота
Джерело: уряд

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

Також влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

робота
фінансова допомога
бізнес
гранти
єРобота
підприємці

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