Аренда жилья в 2025 году — сколько хотят получать народные депутаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народные депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) могут начать получать большие компенсации на аренду жилья. Речь идет об парламентариях без собственных квартир в Киеве.

Соответствующий проект постановления "О внесении изменений в приложение к смете Верховной Рады Украины на 2025 год" зарегистрировали в парламенте.

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Сейчас народным депутатам выплачивают от 18,2 тыс. до 20,1 тыс. гривен ежемесячно на аренду жилья. Зато в постановлении, которое создал глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко, эту сумму предлагают увеличить до 27-27,9 тыс. гривен.

Автор в пояснительной записке указывает на то, что действующие нормы компенсации на аренду жилья народным депутатам установлены еще в 2018 году, но с тех пор индекс потребительских цен существенно вырос.

"Учитывая, на индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен был бы вырасти за этот период в среднем более чем на 77%. В качестве примера, рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2018 годом в 4,3 раза (на 400%), коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом — до 3,4 раза (в среднем на 59%)", — говорится в документе.

При этом Кальченко считает, что изменения не потребуют дополнительных расходов из госбюджета Украины: начисления будут осуществляться в рамках выплат, "месячные и годовые объемы которых определяются нормами расходов на одного народного депутата за счет уже утвержденных Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и сметой Верховной Рады Украины на 2025 год объемов расходов".

Что еще стоит знать

Зарплаты народных депутатов Украины вдвое превышают средний показатель по стране. Так, нардеп Ярослав Юрчишин в январе 2025 года озвучил цифру в 40 тыс. гривен — именно столько ежемесячно получает народный депутат в Верховной Раде. К тому же, как отметил Юрчишин, у парламентариев есть небольшие надбавки, которые зависят от должности. Например, доплачивают руководителям комитетов или заместителям.

Напомним, что минимальная зарплата в Украине в 2008 году составит 8 тыс. гривен. Пересмотреть уровень выплат могут не ранее 2026 года. Узнавайте также, могут ли украинцы без высшего образования зарабатывать ежемесячно по 50 тыс. гривен.