Оренда житла у 2025 році — скільки хочуть отримувати народні депутати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народні депутати Верховної Ради України можуть почати отримувати більші компенсації на оренду житла. Йдеться про парламентарів без власних квартир у Києві.

Відповідний Проєкт постанови "Про внесення змін до додатка до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік" зареєстрували у парламенті.

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Зараз народним депутатам виплачують від 18,2 тис. до 20,1 тис. гривень щомісяця на оренду житла. Натомість у постанові, яку створив очільник комітету з регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко, цю суму пропонують збільшити до 27-27,9 тис. гривень.

Автор постанови у пояснювальній записці вказує на те, що чинні норми компенсації на оренду житла народним депутатам встановлені ще у 2018 році, але відтоді індекс споживчих цін суттєво зріс.

"Зважаючи, на індекс споживчих цін за період 2018-2024 років, розмір компенсації мав би зрости за цей період в середньому на понад 77%. Як приклад, ріст цін на пальне збільшився в порівнянні з 2018 роком в 4,3 раза (на 400%), комунальні послуги в порівнянні з 2018 роком — до 3,4 раза (в середньому на 59%)", — йдеться у документі.

При цьому Кальченко вважає, що зміни не потребуватимуть додаткових видатків з держбюджету України: нарахування здійснюватимуться в рамках виплат, "місячні та річні обсяги яких визначаються нормами видатків на одного народного депутата за рахунок уже затверджених Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та кошторисом Верховної Ради України на 2025 рік обсягів видатків".

Що ще варто знати

Зарплати народних депутатів України удвічі перевищують середній показник по країні. Так, нардеп Ярослав Юрчишин у січні 2025 року озвучив цифру у 40 тис. гривень — саме стільки щомісяця отримує народний депутат у Верховній Раді. До того ж як зауважив Юрчишин, в парламентарів є невеликі надбавки, які залежать від посади. Наприклад, доплачують очільникам комітетів чи заступникам.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата в Україні у 2008 році становитиме 8 тис. гривень. Переглянути рівень виплат можуть не раніше 2026 року. Дізнавайтесь також, чи можуть українці без вищої освіти заробляти щомісяця по 50 тис. гривень.