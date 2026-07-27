Внезапный арест счета из-за задолженности: как разблокировать и снять ограничения

Мужчина смотрит на банковскую карту, судейский молоток. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Вчера спокойно расплачивались картой, а уже сегодня терминал выдает отказ. Приложение сообщает об ограничении доступа к сбережениям. Для большинства людей блокировка карты становится настоящим стрессом.

О настоящих причинах блокировки карты и о том, как восстановить право пользоваться деньгами, рассказало онлайн-издание "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему заблокировали карту

Мнение о том, что банк самостоятельно блокирует счет без веских причин, ошибочно. Очень часто финансовое учреждение ограничивает доступ к вашим средствам из-за наличия открытого исполнительного производства. Банк лишь технически выполняет принудительное постановление исполнителя.

Причинами для возбуждения производства могут стать:

невыплаченный кредит или долги перед микрофинансовыми организациями;

неуплаченные штрафы за нарушение ПДД;

задолженность по коммунальным услугам;

задолженность по выплате алиментов;

любое другое вступившее в силу судебное решение.

Как восстановить доступ к части средств

Тем не менее законодательство оставляет должникам "финансовую подушку" на жизнь. Вы имеете право официально закрепить один текущий счет для осуществления ежемесячных расходов. Максимальная сумма, которой разрешено пользоваться в месяц, равна двум размерам минимальной заработной платы. Количество возбужденных против вас дел на этот лимит не влияет.

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Чтобы оформить данный лимит, необходимо:

Узнать в банке номер исполнительного производства и фамилию вашего исполнителя. Эти данные можно найти в приложении "Дія" в разделе "Исполнительные производства" или через специальный госреестр. Написать заявление исполнителю с просьбой определить конкретный счет для расходных операций. Дождаться, пока исполнитель направит соответствующее постановление в банк.

Что делать, если "заморозили" зарплату, пенсию или социальные выплаты

Под арест может попасть карта, на которую поступает зарплата, социальная помощь для внутренне перемещенных лиц или пенсия. Законом запрещено изымать эти деньги за долги.

Если такой счет заблокирован, немедленно обращайтесь в банк, Пенсионный фонд или орган социальной защиты и получайте справку об источнике поступления средств. Подавайте заявление исполнителю судебного производства. Когда он получит подтверждение особого статуса счета, он будет обязан снять ограничения.

Когда арест снимается полностью

Полный доступ ко всем картам восстанавливается по следующим причинам:

долг полностью погашен, а производство закрыто;

судебное решение или исполнительная надпись нотариуса были успешно обжалованы и отменены;

доказан факт ошибочного возбуждения дела.

Напомним, недавно Новини.LIVE сообщали, что Приватбанк отказал клиенту с временно оккупированной территории в переводе средств. Финансовое учреждение напоминает, что у клиента есть 30 дней на обжалование отказа.

Также Новини.LIVE сообщали, что следует делать в первую очередь в случае ошибочного перевода средств на неизвестный счет. Эксперты отмечают, что для начала достаточно самостоятельно уведомить лицо, которому вы ошибочно перечислили средства, о необходимости возврата. В случае игнорирования — обращаться в отделение банка.