Деньги от Ощадбанка: кто из пенсионеров получит бонус в июле

Женщина с картой, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" запустило программу предоставления денежных вознаграждений за пополнение карт. В частности, воспользоваться такой возможностью могут владельцы пенсионных карт до конца июля 2026 года.

О том, как получить бонус от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Кому начислят денежное вознаграждение в Ощадбанке

Как сообщили в финучреждении, речь идет о совместной инициативе с крупнейшим украинским небанковским оператором платежных и финансовых сервисов EasyPay.

Согласно правилам, в случае прохождения клиентами авторизации EasyID и пополнения в терминалах самообслуживания EasyPay банковских карт Ощадбанка — можно будет получить кэшбэк.

Воспользоваться данным предложением смогут только те пользователи, которые в рамках действия предложения пройдут авторизацию EasyID впервые. Пройти такую процедуру можно непосредственно:

в платежном терминале;

на портале;

в мобильном приложении EasyPay.

По условиям акции банк начислит кэшбэк в размере 0,5% за первые пять пополнений карты Ощадбанка в EasyPay.

При этом максимальная сумма кэшбэка за совершение таких операций составит 500 грн. Ожидается, что он поступит отдельной транзакцией на банковский счет пользователей после пополнения карт.

Как получить бонус за пополнение карт Ощадбанка

Чтобы получить возможность стать обладателем денежного вознаграждения, гражданам необходимо пройти процедуру авторизации EasyID. Необходимо будет подтвердить личные данные в EasyPay через мобильное приложение "Дія", что позволит увеличить лимит пополнения карт с 5 000 до 29 999 грн в сутки и до 149 999 грн в месяц.

Пройти соответствующую авторизацию EasyID и увеличить размер пополнения можно через мобильное приложение, терминал и сайт.

Для пополнения карты в терминале EasyPay необходимо сделать следующее:

Выбрать терминал на интерактивной карте на портале/в приложении; Непосредственно в устройстве на главном экране выбрать пополнение карты "Ощадбанка" или в разделе "Банки и финансовые услуги"; Указать номер карты, которая будет пополнена; Ввести номер телефона; Подтвердить операцию, введя одноразовый код; Внести необходимые средства.

Отмечается, что в терминалах EasyPay за операции по пополнению карт Ощадбанка комиссия не взимается.

В то же время сумма кэшбэка поступит с удержанными налогами в соответствии с законодательством (18% НДФЛ и 5% военного сбора), а потому будет несколько меньше.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке можно использовать кэшбэк в течение текущего месяца. Дату дедлайна перенесли. Срок для расчета теперь истечет в конце июля 2026 года. Если не использовать, то средства будут автоматически возвращены в государственную казну. Речь идет о средствах по программам "Нацкэшбэк", "Зимняя 1000 грн", "Кэшбэк на топливо".

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке в очередной раз усовершенствовали цифровые сервисы, призванные сделать взаимодействие более выгодным. Теперь в "Мобильном Ощаде" появились сразу три новых услуги. В государственном банке пообещали продолжать работу над расширением цифровых возможностей, поэтому ожидаются новые обновления.