Деньги от Каритас: при каких условиях можно получить до 43 000 грн

Женщина и мужчина с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года в пяти регионах Украины появится возможность принять участие в программе REMARKET от Caritas Ukraine. В рамках нового компонента программы "Cash for Job" можно будет получить денежную помощь в размере до 43 000 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Caritas Ukraine.

Кто может получить денежную помощь Cash for Job

"Ищете работу? Или у вас есть вакансия и вы готовы официально трудоустроить нового сотрудника? Компонент "Деньги за трудоустройство" (Cash for Job, C4J) в проекте REMARKET возвращается", — сообщают организаторы.

Как отмечается, речь идет о компоненте "Деньги за трудоустройство" (Cash for Job) в рамках проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), который помогает работодателям создавать новые или заполнять имеющиеся вакансии, а людям из уязвимых категорий — официально трудоустроиться.

Инициатива направлена на поддержку официального трудоустройства представителей целевых групп проекта путем предоставления грантовой поддержки работодателям, создающим новые рабочие места.

Правила для работодателей

Согласно условиям проекта, работодатели, которые смогут официально трудоустроить представителей целевых групп проекта, получат гранты. Средства будут начислены после трудоустройства работников и при условии соблюдения требований компонента.

Максимально можно рассчитывать на такую сумму поддержки — до 14 340 грн за каждого работника в месяц (с учетом налогов). Выплаты будут производиться в течение трех месяцев, поэтому общая сумма помощи составит 43 000 грн.

Правила для соискателей

Граждане, относящиеся к уязвимым категориям, смогут зарегистрироваться и принять участие в конкурсном отборе на вакансии, которые предложат работодатели — участники соответствующего компонента Cash for Job.

Где реализуется программа помощи и направления работы

Согласно условиям проекта, география компонента охватит пять регионов Украины. Речь идет о:

Одесскую область;

Днепропетровскую область;

Хмельницкую область;

Ивано-Франковскую область;

Львовскую область.

Приоритетными сферами будут:

швейное производство;

пекарное дело;

пчеловодство;

смежные с основными и дополнительные секторы.

Грантовая поддержка в рамках данного компонента будет предоставляться на определенный период. Для этого необходимо подать предварительные заявки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут получить 26 700 грн. Речь идет о выплатах на покупку необходимых товаров, удобрений и инвентаря, а также о финансовой помощи на сопутствующие юридические расходы. Средства доступны в одном из прифронтовых регионов от Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme/WFP).

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в июле жители одного из городов смогут получить финансовую помощь от Каритас Украины. Семьям, покинувшим свои дома из-за войны, будут предоставлены выплаты на аренду жилья. Важно, чтобы срок перемещения составлял до 30 дней.