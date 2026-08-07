Деньги от Каритас: где доступны выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам
В августе 2026 года жители одного из украинских городов могут принять участие в программе помощи, организованной представительством благотворительного фонда "Каритас Украины", которая предусматривает предоставление финансовой помощи на аренду жилья. Данная инициатива доступна исключительно гражданам со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
О том, где принимают заявки на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Где Каритас предоставляет выплаты на аренду для переселенцев
Речь идет о реализации инициативы по поддержке украинского населения, пострадавшего от войны в стране, в виде предоставления средств на оплату жилья в Полтавском регионе.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" проводит регистрацию на получение финансовой помощи на аренду жилья... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.
В рамках проекта переселенцы смогут получить финансовую помощь на аренду жилья сроком на шесть месяцев.
К участию в проекте приглашаются внутренне перемещенные лица, которые переехали в принимающую громаду в течение последних 30 дней.
Средства будут предоставлены исключительно гражданам, относящимся к особо уязвимым категориям:
- Людям с инвалидностью;
- Лицам с тяжелыми заболеваниями;
- Одиноким пожилым людям (60+) или домохозяйствам, состоящим из одного/двух пожилых людей без поддержки родственников;
- Одиноким матерям/отцам или опекунам несовершеннолетних детей;
- Многодетным семьям (где есть трое и более несовершеннолетних детей);
- Беременным женщинам или матерям с ребенком в возрасте до трех лет.
В целом, чтобы стать участником проекта, претенденты должны соблюсти сразу три условия:
- временное проживание на территории Полтавской громады;
- наличие официального статуса внутренне перемещенного лица, оформленного в течение последнего месяца;
- соответствие одному из критериев уязвимости.
Как подать заявку на выплаты и какие документы необходимы
Граждане, желающие стать участниками программы представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" и получить финансовую помощь на аренду жилья, должны собрать следующий пакет документов:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справку о статусе переселенца (выданную в течение 30 дней);
- реквизиты банковского счета (IBAN);
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справку ОК-5/ОК-7.
В то же время у проекта есть ограничения — выплаты не будут предоставлены, если:
- домохозяйства получали аналогичную денежную помощь от других гуманитарных организаций;
- среднемесячный доход на одного человека в семье превышает сумму в 8 422 грн.
Уточнить возможность участия в проекте можно по следующим контактам:
- 050 346 4693;
- 050 888 70 29.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители Черниговской области могут получить денежную благотворительную помощь в рамках совместной инициативы Global Empowerment Mission Ukraine и международных партнеров. Поддержка доступна для двух уязвимых групп граждан: людей в возрасте 60 лет и лиц, имеющих I или II группу инвалидности. Размер помощи составит 2 000 грн в квартал.
Также Новини.LIVE сообщали, что в трех регионах Украины действует проект помощи от благотворительных организаций при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. В его рамках можно получить до 31 900 грн на бизнес-идеи. Деньги можно будет направить на фермерскую или нефермерскую деятельность, в частности, на птицеводство, животноводство, овощеводство или садоводство.
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