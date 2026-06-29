Выплаты от Эстонского совета: кто может оформить помощь от 2 000 до 12 300 грн

Женщина и мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

29 июня Эстонский совет по делам беженцев в Украине открыл регистрацию на новую программу денежной помощи для граждан, проживающих на линии фронта и в других районах, пострадавших от агрессии РФ. Выплаты будут доступны наиболее социально уязвимым категориям населения.

О том, кому предусмотрена помощь, сообщает издание Новини.LIVE.

На кого рассчитана программа денежной помощи

Как отмечается, подать заявки на участие в программе Эстонского совета по делам беженцев в Украине смогут жители прифронтовых временно оккупированных территорий, расположенных вблизи линии фронта, в следующих областях:

Запорожской;

Херсонской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской.

Денежная помощь по приоритетным направлениям предоставляется при следующих условиях:

тем, кто проживает вблизи линии фронта;

людям, которые эвакуировались или недавно переместились;

пострадавшим от обстрелов;

гражданам, находящимся в состоянии долгосрочного перемещения и относящимся к уязвимым группам населения.

Сумма финансовой помощи по приоритетам адаптирована к каждому стратегическому приоритету, она является справедливой и соответствует каждой конкретной ситуации:

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Для граждан, проживающих недалеко от линии фронта — 10 800 грн на человека, выплата покроет шесть месяцев. Для эвакуированных или недавно перемещенных лиц — 12 300 грн на человека на три месяца. Для наиболее уязвимых внутренних переселенцев, проживающих за пределами зон активных боевых действий — 2 000 грн на взрослого в месяц, для детей и лиц с инвалидностью — 3 000 грн в месяц.

Как подать заявку и перечень документов

Для получения денежной помощи по приоритетным направлениям от Эстонского совета по делам беженцев граждане в первую очередь должны заполнить специальную онлайн-форму, которая будет открыта до 18:00 в понедельник, 29 июня.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины/ID-карты;

свидетельство о рождении для детей до 14 лет;

идентификационные коды для всех членов семьи в возрасте от 14 лет;

документы, подтверждающие уязвимость (справка о статусе ВПЛ, документы, подтверждающие инвалидность, многодетность, медицинские состояния, статус одинокой матери или отца, безработицу);

банковский счет в формате IBAN (UA + 27 символов) и его подтверждение (скриншот из приложения).

Также важно заранее подготовить подтверждение текущего местонахождения, ведь выплаты будут предоставлены только тем, кто находится в Украине. Это могут быть чеки из местных магазинов, аптек, почты (фото вместе с паспортом) или любое другое подтверждение, датированное не ранее 26.06.2026 года.

"Прежде чем вы приступите к подаче заявки, пожалуйста, включите обмен геоданными на вашем устройстве. В рамках процесса проверки мы запрашиваем ваше местонахождение", — добавили организаторы.

Также Новини.LIVE писали, кто и где может подать заявку на финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Оно объявило о регистрации в еще одной области для удовлетворения неотложных потребностей: на жилье и продукты питания. В частности, средства будут предоставлены людям, которые за предыдущие 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни или здоровью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на финансовую помощь в размере 10 000 грн на зиму. Средства получат наиболее социально уязвимые группы граждан на прифронтовых и оккупированных территориях. Сейчас программа по предоставлению средств на покупку дров и угля доступна жителям одной из громад, которые вынужденно переехали в Киев или Днепр.