Виплати від Естонської ради: хто може оформити допомогу від 2 000 до 12 300 грн

Жінка та чоловік, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

29 червня Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила реєстрацію на нову програму грошової допомоги для громадян, які проживають на лінії фронту та в інших районах, що постраждали від агресії РФ. Виплати будуть доступні найбільш соціально вразливим категоріям населення.

Про те, кому передбачена допомога, повідомляє видання Новини.LIVE.

На кого розрахована програма грошової допомоги

Як зазначається, подати заявки на програму Естонської ради у справах біженців в Україні зможуть мешканці прифронтових тимчасово окупованих територій, близьких до лінії фронту, областей:

Запорізької;

Херсонської;

Донецької;

Луганської;

Харківської.

Грошова допомога за пріоритетами доступна для надання за таких умов:

тим, хто проживає поблизу лінії фронту;

людям, які евакуювались або нещодавно перемістились;

постраждалим від обстрілів;

громадянам, які перебувають у довгостроковому переміщенні та мають вразливість.

Суму фіндопомоги за пріоритетами адаптували до кожного стратегічного пріоритету, вона є справедливою та відповідає кожній конкретній ситуації:

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Для громадян, які проживають неподалік від лінії фронту — 10 800 грн на особу, виплата покриє шість місяців Для евакуйованих або нещодавно переміщених осіб — 12 300 грн на особу на три місяці. Для людей, найбільш вразливих з-поміж внутрішніх переселенців, які мешкають за межами активних бойових дій — 2 000 грн на дорослого на один місяць, для дітей та осіб з інвалідністю — 3 000 грн на місяць.

Як подати заявку та список документів

Для отримання грошової допомоги за пріоритетами від Естонської ради у справах біженців громадяни передусім мають заповнити спеціальну онлайн-форму, яка буде відкрита до 18:00 у понеділок, 29 червня.

Необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорти громадянина України/ID-картки;

свідоцтва про народження для дітей до 14 років);

ідентифікаційн коди для всіх членів родини віком від 14 років;

документи з підтвердженням вразливості (довідка ВПО, документи з підтвердженням інвалідності, багатодітності, медичних станів, статусу одинокої матері чи батька, безробіття)

рахунок у форматі IBAN (UA + 27 символів) та його підтвердження (скриншот із застосунку).

Також важливо заздалегідь підготувати підтвердження поточного місцезнаходження, адже виплати надададуть тільки тим, хто перебуває в Україні. Це можуть бути чеки з місцевих магазинів, аптек, пошти (фото разом з паспортом) або будь-яке інше підтвердження, датоване не раніше 26.06.2026 року.

"Перш ніж ви перейдете до подачі запиту, будь ласка, увімкніть обмін геоданими на вашому пристрої. У рамках процесу перевірки ми запитуємо ваше місцезнаходження", — додали організатори.

Також Новини.LIVE писали, хто і де може подати заявку на фінансову допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Вона оголосила реєстрацію у ще одній області для задоволення нагальних потреб: на житло, продукти харчування. Зокрема, кошти нададуть людям, які за попередні 45 днів евакуювалися через загрозу життю чи здоров’ю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може розраховувати на фіндопомогу у 10 000 грн на зиму. Кошти отримають найбільш соціально вразливі групи громадян на прифронтових та окупованих територіях. Зараз програма з надання грошей на купівлю дров та вугілля доступна мешканцям однієї з громад, які вимушено переїхали у Київ чи Дніпро.