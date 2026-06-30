Деньги не пропадут: украинцам продлили срок действия "Национального кэшбэка"

Парень с карточкой и телефоном, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, которые ещё не успели использовать средства по программе Национальный кэшбэк или остатки "зимней тысячи", получили дополнительное время. Правительство продлило срок их использования до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, пишет Новини.LIVE.

Новые выплаты с июля

Уже с июля украинцам начнут поступать выплаты Национального кэшбэка за апрель. Вместе с ними перечислят и компенсацию за топливо — до 1 000 гривен. Эту выплату ввели весной для поддержки водителей после резкого подорожания топлива.

До какого времени можно потратить деньги

В Минцифры отмечают, что все средства, которые уже находятся на карте, можно спокойно использовать до 31 июля. Только после этой даты неиспользованные деньги вернутся в бюджет.

Впрочем, это касается только выплат, которые были начислены ранее. Кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы будет действовать по другим правилам. Его можно будет использовать до конца месяца, в котором завершится или будет отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

На что можно потратить средства

Накопленные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств украинского производства, книг, почтовых услуг, товаров украинских производителей в магазинах-партнерах, а также пожертвовать ВСУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему кэшбэк за топливо иногда приходит не сразу. Деньги могут задерживаться из-за обработки платежей, работы касс на АЗС или передачи данных между банком и государственными сервисами.

Также Новини.LIVE писали, что monobank готовит изменения в программе кэшбэка — вместо привычных фиксированных процентов вознаграждение может зависеть от того, сколько потрачено в выбранной категории. Чем больше покупок в категории — тем более высокий уровень кэшбэка можно будет получить.