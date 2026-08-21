Выплаты людям с I–III группой инвалидности: кто получит 1 000 долларов в августе

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До конца августа 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины действует программа финансовых грантов на получение профессионально-технического образования или повышение квалификации. В ее рамках граждане смогут оформить финансовую помощь, которую можно будет направить на обучение. Размер грантов будет достигать 1 000 долларов.

О том, каким категориям граждан предусмотрена такая помощь, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому доступны финансовые гранты в августе

Речь идет о реализации программы Датского совета по делам беженцев (DRC), которая сосредоточила свою деятельность в Харьковской области.

В рамках этой инициативы жители региона получат уникальную возможность оформить безвозвратную финансовую помощь. Гранты можно будет направить на покрытие расходов:

в получении профессионально-технического образования;

в повышении профессиональной квалификации.

"В рамках программы жители Харьковской области могут получить грант до 1 000 долларов США на прохождение краткосрочного обучения", — говорится в сообщении.

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Согласно условиям программы, она в основном ориентирована на граждан, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также на людей с I–III группой инвалидности.

Как зарегистрироваться в программе и другие детали

Граждане, проживающие в Харьковской области и соответствующие условиям программы, могут обратиться за оформлением помощи к представителям Датского совета по делам беженцев.

Подавать заявки на участие в программе можно будет до 31 августа 2026 года. Согласно планам организаторов, обучение должно быть завершено до 30 ноября текущего года.

Уточнить детали относительно возможности участия в программе можно по следующим контактным номерам телефонов:

+380952959915;

+380631392427.

Подавать заявки могут те, кто:

желают получить новые навыки и найти работу;

работают, но хотят приобрести новые навыки для карьерного роста;

ищут обучение, которое позволит работать удаленно или по гибкому графику.

Контакты и подробности программы. Источник: DRC

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в Ивано-Франковской области появилась возможность подать заявку на участие в программе от БФ "Каритас Украины". Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и могут быть потрачены на аренду жилья. Они доступны для людей с инвалидностью и одиноких пожилых граждан.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе в Чернигове действует программа финансовой поддержки от организации UNHCR. Она предусматривает предоставление денежной помощи в размере до 12 300 грн. Средства доступны для наиболее уязвимых групп населения. А именно лицам пожилого возраста и гражданам с инвалидностью. В частности, для подачи заявок приглашаются домохозяйства, эвакуировавшиеся за последние 45 дней.