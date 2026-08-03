Выплаты на зиму: кто и как может оформить помощь до 19 400 грн

Денежная помощь на зиму: кто из украинцев получит до 19 400 грн
Украинцы могут получить денежную помощь на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива на предстоящую зиму. Пенсионный фонд и местные органы власти продолжают принимать заявления на назначение выплат от государства и международных организаций.
О том, кто и как может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может получить денежную помощь на дрова
Речь идет о реализации государственной программы по оказанию помощи домохозяйствам, в которых нет централизованного отопления, в получении субсидии на дрова, уголь, брикеты или другое твердое топливо на отопительный сезон 2026/2027 годов.
Правом на получение выплат на покупку топлива наделены домохозяйства, которые:
- проживают в жилье, оборудованном печным отоплением/кухонным очагом на твердом топливе;
- не пользуются централизованным отоплением;
- не пользуются природным газом или электроэнергией для индивидуального отопления.
Средства могут получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в Украине.
Денежная помощь может предоставляться на следующие периоды:
- один раз в календарный год;
- разово на отопительный сезон.
Размер выплаты на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается индивидуально с учетом совокупного дохода домохозяйства за предыдущий год.
Согласно нормам, суммы помощи в 2026 году будут следующими:
- минимальная норма для твердого топлива составляет 2 тонны на одно домохозяйство (размер помощи составляет 9 205 грн);
- норма для сжиженного газа зависит от количества человек в домохозяйстве: один-два человека получат два баллона (сумма помощи — 920 грн), семьи из трех-четырех человек — три баллона (1 380 грн), если в семье пять и более человек — четыре баллона (1 841 грн).
Также в 2026 году местные органы власти по месту жительства принимают заявления на предоставление денежной помощи на твердое бытовое топливо для печей на отопительный сезон 2026/2027 при финансовой поддержке международных организаций.
Такая возможность доступна для жителей прифронтовых областей Украины (Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской).
Размер денежной помощи от международных организаций составит 19 400 грн.
Куда обращаться и какие документы необходимы
Граждане могут обратиться за оформлением субсидии в виде денежной помощи в Пенсионный фонд Украины, подав заявление:
- онлайн через портал электронных услуг;
- лично в сервисный центр ПФУ;
- в ЦНАП/орган местного самоуправления.
Речь идет о подаче заявления на назначение жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах всех членов домохозяйства. При необходимости дополнительно можно подать:
- договор аренды жилья;
- договор о реструктуризации задолженности по оплате коммунальных услуг.
Денежную помощь от международных организаций можно получить в органах местного самоуправления или ЦНАП в своем регионе.
Заявление следует предоставить до 31 декабря 2026 года.
"Важно! Органы Пенсионного фонда Украины не назначают и не выплачивают жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива в случае получения лицом международной денежной помощи на эти же нужды на период отопительного сезона 2025/2026. При этом право на жилищную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг сохраняется независимо от выбранного вида помощи на приобретение твёрдого топлива", — добавили в ПФУ.
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