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Главная Финансы Денежная помощь на зиму: кто из украинцев получит до 19 400 грн

Денежная помощь на зиму: кто из украинцев получит до 19 400 грн

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 08:00
Выплаты на зиму: кто и как может оформить помощь до 19 400 грн
Женщина несет дрова и деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут получить денежную помощь на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива на предстоящую зиму. Пенсионный фонд и местные органы власти продолжают принимать заявления на назначение выплат от государства и международных организаций.

О том, кто и как может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить денежную помощь на дрова

Речь идет о реализации государственной программы по оказанию помощи домохозяйствам, в которых нет централизованного отопления, в получении субсидии на дрова, уголь, брикеты или другое твердое топливо на отопительный сезон 2026/2027 годов.

Правом на получение выплат на покупку топлива наделены домохозяйства, которые:

  • проживают в жилье, оборудованном печным отоплением/кухонным очагом на твердом топливе;
  • не пользуются централизованным отоплением;
  • не пользуются природным газом или электроэнергией для индивидуального отопления.

Средства могут получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в Украине.

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Денежная помощь может предоставляться на следующие периоды:

  • один раз в календарный год;
  • разово на отопительный сезон.

Размер выплаты на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается индивидуально с учетом совокупного дохода домохозяйства за предыдущий год.

Согласно нормам, суммы помощи в 2026 году будут следующими:

  • минимальная норма для твердого топлива составляет 2 тонны на одно домохозяйство (размер помощи составляет 9 205 грн);
  • норма для сжиженного газа зависит от количества человек в домохозяйстве: один-два человека получат два баллона (сумма помощи — 920 грн), семьи из трех-четырех человек — три баллона (1 380 грн), если в семье пять и более человек — четыре баллона (1 841 грн).

Также в 2026 году местные органы власти по месту жительства принимают заявления на предоставление денежной помощи на твердое бытовое топливо для печей на отопительный сезон 2026/2027 при финансовой поддержке международных организаций.

Такая возможность доступна для жителей прифронтовых областей Украины (Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской).

Размер денежной помощи от международных организаций составит 19 400 грн.

Куда обращаться и какие документы необходимы

Граждане могут обратиться за оформлением субсидии в виде денежной помощи в Пенсионный фонд Украины, подав заявление:

  • онлайн через портал электронных услуг;
  • лично в сервисный центр ПФУ;
  • в ЦНАП/орган местного самоуправления.

Речь идет о подаче заявления на назначение жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах всех членов домохозяйства. При необходимости дополнительно можно подать:

  • договор аренды жилья;
  • договор о реструктуризации задолженности по оплате коммунальных услуг.

Денежную помощь от международных организаций можно получить в органах местного самоуправления или ЦНАП в своем регионе.

Заявление следует предоставить до 31 декабря 2026 года.

"Важно! Органы Пенсионного фонда Украины не назначают и не выплачивают жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива в случае получения лицом международной денежной помощи на эти же нужды на период отопительного сезона 2025/2026. При этом право на жилищную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг сохраняется независимо от выбранного вида помощи на приобретение твёрдого топлива", — добавили в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что представительство "Каритас Украины" предоставляет аграрные гранты на сельское хозяйство для внутренних переселенцев. В рамках программы можно будет получить финансовую помощь в размере до 37 800 грн. Программа поддержки реализуется в ряде территориальных громад Днепропетровской области.

Еще Новини.LIVE писали о том, кому доступна финансовая помощь от Австрии. Речь идет о предоставлении финансовых грантов на профессиональное обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Такие выплаты доступны для уязвимых семей, проживающих в Кропивницком. В рамках этой программы можно будет получить от 24 000 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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