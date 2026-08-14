Виплати на дрова та газ: хто з українців повинен подати нову заяву у 2026 році

Жінка з паперами, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські домогосподарства, у яких немає централізованого опалення, можуть отримати від держави субсидію на купівлю дров, іншого твердого палива та скрапленого газу на опалювальний сезон 2026–2027 років. Зокрема, на дрова надають близько 9 000 грн, а жителі деяких прифронтових регіонів зможуть оформити виплату до 19 400 грн.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Кому нададуть субсидію на дрова у 2026 році

Головною особливістю відповідної допомоги є те, що вона не продовжується автоматично, навіть якщо домогосподарство отримувало кошти на паливо раніше, для перепризначення потрібно подати нову заяву.

Допомогою можуть скористатися громадяни України та іноземці, якщо підтвердять недостатній рівень доходів для самостійної купівлі палива.

Зокрема, таку підтримку гарантують:

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внутрішньо переміщеним особам;

жителям прифронтових/деокупованих територій;

багатодітним родинам;

самотнім пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

іншим малозабезпеченим домогосподарствам.

Окремі пільгові категорії, зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени родин загиблих захисників, можуть скористатися особливими умовами надання пільги.

Головною умовою для отримання допомоги є факт того, що приміщення опалюється піччю на твердому паливі. Це необхідно вказати у заяві, а за потреби — підтвердити відповідним документами.

Субсидію призначають на одне домогосподарство раз за календарний рік.

Які суми можна отримати на дрова та газ

Розрахунки виплати здійснюють, враховуючи норматив твердого палива та доходів родини. У 2026 році йдеться про такі показники:

норматив для твердого палива — 2 тонни;

максимальна вартість 1 тонни — 4 602 грн;

розрахункова вартість 2 тонн — 9 205 грн.

Йдеться про максимально можливу розрахункову вартість нормативного обсягу палива, тоді як фактичну суму субсидії визначать індивідуально, залежно від обсягу доходу.

Жителі прифронтових регіонів можуть скористатися програмою фінпідтримки на купівлю твердого пічного палива, що реалізують міжнародні гуманітарні організації. За умовами, розмір виплат сягатиме 19 400 грн.

Щодо скрапленого газу у балонах для побутових потреб, то сума залежатиме від кількості людей:

одна або дві особи — до 920 грн;

три чи четверо осіб — до 1 380 грн;

п’ятеро і більше осіб — до 1 841 грн.

Максимальна вартість одного балона, яку враховують під час розрахунку, становитиме 460 грн. Як і в ситуації з дровами, фактична сума субсидії залежатиме від доходу.

Для оформлення можуть знадобитися такі документи:

Заява про призначення субсидії; Декларація про доходи/витрати домогосподарства; Паспорт/інший документ, що посвідчить особу; Ідентифікаційний код; Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN; Інформація/документ про наявність у житлі пічного опалення.

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