Деньги на аренду жилья на полгода — где и кто будет выплачивать ВПЛ

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обеспечат денежной помощью на аренду жилья. Финансирование предоставит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), а проведение выплат осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту".

В ноябре соответствующая программа действует для переселенцев на Днепропетровщине, сообщает Telegram-канал Денежная помощь от УВКБ ООН в Днепропетровской области.

Деньги на аренду жилья ВПЛ

Чтобы принять участие в программе, гражданам надо заполнить заявку и ответить на ряд вопросов. В целом получить денежную помощь смогут переселенцы, которые:

живут в местах временного пребывания (МВП), определенных Кабмином Украины;

проживают в МВП, которые не приспособлены для длительного пребывания ВПЛ (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.) и могут быть расформированы;

остаются в модульных городках;

проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями или находятся там под риском выселения.

"Участникам программы предоставят юридические и карьерные консультации, а также обеспечат оплату аренды жилья на 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Как ВПЛ получить деньги на аренду жилья

Одним из условий получения выплат является стратегия выхода из программы: предполагается, что все ВПЛ в конце периода поддержки должны быть способны оплачивать частную аренду жилья. Для этого им надо составить план следующей активности.

Подавать заявки на получение финподдержки смогут только те домохозяйства, из которых никто и никогда раньше не участвовал в подобных программах и не получает от государства субсидию на аренду жилья.

Ранее мы рассказывали, что государство обеспечивает ВПЛ ежемесячными выплатами, но иногда финпомощь могут отменить. Известно, по каким причинам это происходит и реально ли восстановить выплаты. Узнавайте также, кто из переселенцев получит дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен.