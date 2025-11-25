Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на аренду жилья — кто из ВПЛ получит в ноябре

Деньги на аренду жилья — кто из ВПЛ получит в ноябре

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:35
Деньги на аренду жилья на полгода — где и кто будет выплачивать ВПЛ
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обеспечат денежной помощью на аренду жилья. Финансирование предоставит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), а проведение выплат осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту".

В ноябре соответствующая программа действует для переселенцев на Днепропетровщине, сообщает Telegram-канал Денежная помощь от УВКБ ООН в Днепропетровской области.

Реклама
Читайте также:

Деньги на аренду жилья ВПЛ

Чтобы принять участие в программе, гражданам надо заполнить заявку и ответить на ряд вопросов. В целом получить денежную помощь смогут переселенцы, которые:

  • живут в местах временного пребывания (МВП), определенных Кабмином Украины;
  • проживают в МВП, которые не приспособлены для длительного пребывания ВПЛ (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.) и могут быть расформированы;
  • остаются в модульных городках;
  • проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями или находятся там под риском выселения.

"Участникам программы предоставят юридические и карьерные консультации, а также обеспечат оплату аренды жилья на 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Как ВПЛ получить деньги на аренду жилья

Одним из условий получения выплат является стратегия выхода из программы: предполагается, что все ВПЛ в конце периода поддержки должны быть способны оплачивать частную аренду жилья. Для этого им надо составить план следующей активности.

Подавать заявки на получение финподдержки смогут только те домохозяйства, из которых никто и никогда раньше не участвовал в подобных программах и не получает от государства субсидию на аренду жилья.

Ранее мы рассказывали, что государство обеспечивает ВПЛ ежемесячными выплатами, но иногда финпомощь могут отменить. Известно, по каким причинам это происходит и реально ли восстановить выплаты. Узнавайте также, кто из переселенцев получит дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен.

выплаты переселенцы жилье аренда ВПЛ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации