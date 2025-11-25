Гроші на оренду житла на пів року — де і хто виплачуватиме ВПО

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) забезпечать грошовою допомогою на оренду житла. Фінансування надасть Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), а проведення виплат здійснюватиме благодійний фонд "Право на захист".

У листопаді відповідна програма діє для переселенців на Дніпропетровщині, повідомляє Telegram-канал Грошова допомога від УВКБ ООН у Дніпропетровській області.

Гроші на оренду житла ВПО

Щоб взяти участь у програмі, громадянам треба заповнити заявку та відповісти на низку запитань. Загалом отримати грошову допомогу зможуть переселенці, які:

живуть у місцях тимчасового перебування (МТП), визначених Кабміном України;

проживають у МТП, що не пристосовані для тривалого перебування ВПО (дитячі садки, школи, медичні заклади тощо) і можуть бути розформовані;

залишаються у модульних містечках;

проживають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами або перебувають там під ризиком виселення.

"Учасникам програми нададуть юридичні та кар'єрні консультації, а також забезпечать оплату оренди житла на 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Як ВПО отримати гроші на оренду житла

Однією з умов отримання виплат є стратегія виходу з програми: передбачається, що усі ВПО наприкінці періоду підтримки повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла. Для цього їм треба скласти план наступної активності.

Подавати заявки на отримання фінпідтримки зможуть лише ті домогосподарства, з яких ніхто й ніколи раніше не брав участі у схожих програмах і не отримує від держави субсидію на оренду житла.

