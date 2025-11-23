Денежная помощь ВПЛ — апочему выплаты могут отменить и как их вернуть

Женщина держит на руках собаку. Фото: Новини.LIVE

Статус внутренне перемещенного лица открывает доступ к ежемесячным выплатам и социальным программам помощи. Однако есть определенные ограничения: такую помощь могут получить не все ВПЛ, к тому же выплаты часто отменяют без уважительных причин.

Об этом рассказала журналистка Мария Гураль в программе "Наша справа".

Почему ВПЛ отменяют выплаты

Денежная помощь не назначается, если по данным фискальной службы или других реестров, которые ведет государство, установлено, что данный человек сделал какие-то крупные покупки на более 100 тысяч гривен, пояснил адвокат Сергей Старенький. Еще одна причина для не назначения — сумма в 100 тысяч гривен на счетах в банке.

"Если ВПЛ приобрел автомобиль, который не старше пяти лет — также начисление выплат могут остановить", — рассказал он.

А еще выплату могут отменить, если:

человек выехал за границу больше, чем на 30 дней;

сменил место жительства и не перерегистрировался.

доход семьи превышает 9 444 гривны на одного члена семьи.

Что не так с отменой выплат для ВПЛ

Но причины отмены выплат иногда не совсем понятны. Например, как рассказала переселенка из Бахмута рассказала Наталья Зубарь, в 2023 году через Дію она подала заявку на повреждение имущества. Через некоторое время государство прекратило начислять ее семье помощь ВПЛ.

"Когда мы стали выяснять, что произошло, нам рассказывали, что муж потратил больше, чем 100 тысяч гривен. Но таких денег у нас нет. Потом начали говорить что, видимо, мы выезжали за границу", — говорит она.

В поисках правды Наталья обратилась к юристам и с их помощью, за полгода, она выяснила следующее:

"Приложение Дія передало, что с нашей стороны была операция с имуществом — покупка квартиры в Бахмуте в июле 2023 года", — рассказала украинка.

В конце концов, после долгой борьбы, украинка добилась возврата выплат.

А Ольга Леус, которая из-за вторжения российской армии вынуждена была покинуть родной Мариуполь и стать переселенкой, вообще не получает помощь от государства. Причина — ее доход немного больше суммы в 9 444 гривны. Поэтому статус ВПЛ за ней сохранили, а вот выплаты — отменили.

Как восстановить выплаты

Адвокат Сергей Старенький говорит, что у внутренне перемещенных лиц есть два пути. Так, они могут обжаловать действия конкретного должностного лица или органа, которые приняли такое решение (об отмене выплат, — ред), в высшем органе, согласно закону об административной процедуре. Также можно непосредственно обращаться в суд в административном производстве - в административный суд по региону, где этот орган действует.

Ранее мы рассказывали о помощи с жильем, которую в 2025 году предоставляют ВПЛ. Правительство разработало для переселенцев ряд соответствующих программ. В то же время Даниил Гетманцев считает, программа поддержки переселенцев должна быть изменена. По мнению политика, у перемещенных людей недостаточная финансовая поддержка.