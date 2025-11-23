Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Есть два пути — как ВПЛ восстановить отмененную денежную помощь

Есть два пути — как ВПЛ восстановить отмененную денежную помощь

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 15:22
обновлено: 14:40
Денежная помощь ВПЛ — апочему выплаты могут отменить и как их вернуть
Женщина держит на руках собаку. Фото: Новини.LIVE

Статус внутренне перемещенного лица открывает доступ к ежемесячным выплатам и социальным программам помощи. Однако есть определенные ограничения: такую помощь могут получить не все ВПЛ, к тому же выплаты часто отменяют без уважительных причин.

Об этом рассказала журналистка Мария Гураль в программе "Наша справа".

Реклама
Читайте также:

Почему ВПЛ отменяют выплаты

Денежная помощь не назначается, если по данным фискальной службы или других реестров, которые ведет государство, установлено, что данный человек сделал какие-то крупные покупки на более 100 тысяч гривен, пояснил адвокат Сергей Старенький. Еще одна причина для не назначения — сумма в 100 тысяч гривен на счетах в банке.

"Если ВПЛ приобрел автомобиль, который не старше пяти лет — также начисление выплат могут остановить", — рассказал он.

А еще выплату могут отменить, если:

  • человек выехал за границу больше, чем на 30 дней;
  • сменил место жительства и не перерегистрировался.
  • доход семьи превышает 9 444 гривны на одного члена семьи.

Что не так с отменой выплат для ВПЛ

Но причины отмены выплат иногда не совсем понятны. Например, как рассказала переселенка из Бахмута рассказала Наталья Зубарь, в 2023 году через Дію она подала заявку на повреждение имущества. Через некоторое время государство прекратило начислять ее семье помощь ВПЛ.

"Когда мы стали выяснять, что произошло, нам рассказывали, что муж потратил больше, чем 100 тысяч гривен. Но таких денег у нас нет. Потом начали говорить что, видимо, мы выезжали за границу", — говорит она.

В поисках правды Наталья обратилась к юристам и с их помощью, за полгода, она выяснила следующее:

"Приложение Дія передало, что с нашей стороны была операция с имуществом — покупка квартиры в Бахмуте в июле 2023 года", — рассказала украинка.

В конце концов, после долгой борьбы, украинка добилась возврата выплат.

А Ольга Леус, которая из-за вторжения российской армии вынуждена была покинуть родной Мариуполь и стать переселенкой, вообще не получает помощь от государства. Причина — ее доход немного больше суммы в 9 444 гривны. Поэтому статус ВПЛ за ней сохранили, а вот выплаты — отменили.

Как восстановить выплаты

Адвокат Сергей Старенький говорит, что у внутренне перемещенных лиц есть два пути. Так, они могут обжаловать действия конкретного должностного лица или органа, которые приняли такое решение (об отмене выплат, — ред), в высшем органе, согласно закону об административной процедуре. Также можно непосредственно обращаться в суд в административном производстве - в административный суд по региону, где этот орган действует.

Ранее мы рассказывали о помощи с жильем, которую в 2025 году предоставляют ВПЛ. Правительство разработало для переселенцев ряд соответствующих программ. В то же время Даниил Гетманцев считает, программа поддержки переселенцев должна быть изменена. По мнению политика, у перемещенных людей недостаточная финансовая поддержка.

выплаты переселенцы ВПЛ денежная помощь поддержка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации