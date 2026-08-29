Мошенники используют просроченные банковские карты: кому грозит воровство денег

Расчет картой. Фото: Новини.LIVE

Казалось бы, по истечении срока действия банковской картой уже нельзя ничего оплатить, и она становится непригодной для любых манипуляций. Но исследователи из Университета Массачусетса в Амгерсте выяснили, что некоторые бесконтактные карты могут работать даже после того, как стали просроченными. Более того, это может касаться старой карты, которую банк уже заменил новой.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Raketa.

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Исследователи назвали такую карточку "зомби-картой". Они показали, что при определенных условиях платежный терминал может получить измененную дату окончания действия карты и произвести оплату, хотя на самом деле карта уже просрочена. В то же время проблема касается не всех карт, а цифровые кошельки оказались более устойчивыми к такому способу атаки.

Дело в том, что даже по истечении срока карты счет, к которому она привязана, может оставаться активным. Например, на него можно получить возврат средств за покупку, сделанную ранее. Именно это заставило исследователей проверить, можно ли не только вернуть деньги на просроченную карту, но и провести новую оплату.

Как удалось обмануть терминал

Исследователи использовали физическую карту, два обычных смартфона и специальное программное обеспечение. Один телефон активирует карту с помощью NFC и получает данные, необходимые для проведения бесконтактной оплаты. Второй работает как посредник между картой и платежным терминалом и изменяет информацию о дате завершения действия карты.

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В результате терминал получает предстоящую дату окончания срока действия, хотя на самой карточке она уже истекла. Для терминала карта таким образом может выглядеть действующей. По словам исследователей, для этого не обязательно знать дату, указанную на новой карточке, выданной вместо старой. Для атаки может быть достаточно любой будущей даты, которую система примет как действительную.

Почему терминал может не заметить просрочку

Исследователи обратили внимание на то, что дата окончания действия карты, которую считывает платежный терминал, не имеет достаточной криптографической защиты. Кроме того, у карты есть еще одна дата – связанная с цифровым сертификатом, который используется для защиты платежа. Она может быть длиннее срока действия, указанного на самой карточке. Поэтому проверка этого сертификата также не обязательно покажет, что физическая карточка уже просрочена.

Еще одна проблема состоит в том, что не все банки дополнительно проверяют полученную терминалом дату при авторизации платежа. Если такая проверка не производится, транзакция может пройти.

Помогает ли цифровой кошелек

Исследователи отметили, что цифровые кошельки имеют дополнительные механизмы безопасности, поэтому к этому конкретному способу атаки они оказались более устойчивыми. Впрочем, это не значит, что цифровые кошельки защищены от всех возможных атак.

Что лучше сделать со старой карточкой

Владельцы карт должны помнить, что просроченную или замененную карту не стоит просто выбрасывать в помойку. Лучше физически уничтожать такие карты и следить за операциями по счету, даже если старую карту уже заменили или сам счет закрыли. Если появилась подозрительная транзакция, о ней нужно уведомить банк.

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